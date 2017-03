Testimonio de conversion de Jose María Zavala en la iglesia de San Francisco de Léon

El periodista y escritor, José Mª Zavala ofreció el testimonio directo de su proceso de conversión a la fe, en una conferencia pronunciada en la iglesia de San Francisco de los PP. Capuchinos de León, donde relató la “experiencia determinante” que en su vida supuso el encuentro con la figura de San Pio de Pietrelcina, el Padre Pío, a quien dedicó años de estudio y trabajo que culminaron con la publicación del libro “Padre Pío. Los milagros desconocidos del santo de los estigmas”.

En su relato, Zavala recordó que “éste es un libro que escribí yo pero que es del Padre Pío, un instrumento de este santo para acercar las almas a Dios y a la Santísima Virgen en una sociedad que ha renegado de Cristo”.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ

