En Tenerife se abre una sede de la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada

La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ya tiene, desde la tarde de este jueves, sede en Tenerife, concretamente en la planta alta del Obispado.

En el acto inaugural participaron el obispo Nivariense, Bernardo Álvarez, el director nacional de la Fundación, Javier Menéndez, la responsable regional de Canarias, Nieves Barrera, y el delegado en Tenerife, Pablo Nieto.

Todos ellos intervinieron en el sencillo acto para explicar los objetivos y la labor que se viene realizando desde esta institución, así como el deseo de implantarse y prestar sus servicios en la Diócesis.

La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, promovida por el Papa Pío XII, fue iniciada por el P. Werenfried van Straaten en 1947, para ayudar a la Iglesia católica en países de verdadera necesidad, a los miles de refugiados y a los cristianos perseguidos en el mundo a causa de su fe.

Anualmente apoya alrededor de 6.000 proyectos pastorales y de emergencia humanitaria en más de 140 países. Cuenta con 23 oficinas en el mundo, entre ellas la de España desde 1965, dedicadas a la información, al fomento de la oración y a la recaudación de fondos para la cobertura de proyectos.

Por otra parte, este viernes 24 de marzo, a las ocho y media de la tarde en el Casino de Santa Cruz presentarán, los responsables de esta institución, el informe sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo.

Javier Menéndez Ros, agradeció a la diócesis el poder contar con una Sede en Tenerife para desarrollar la misión de “Ayuda a la Iglesia Necesitada”. Por otro lado, subrayó que en el resumen del informe que van a presentar, se concluye que “hay un empeoramiento de la libertad religiosa en el mundo. Cada vez hay más personas que son perseguidas o discriminadas por su fe, y el colectivo que más sufre esta situación es el de los cristianos. Tres de cada cuatro personas que son perseguidas o discriminadas por su fe son cristianos- aseveró.

“Esta preocupación la queremos compartir; queremos contar su extensión, los países que incumplen este derecho fundamental. En definitiva, ésta es nuestra misión, ayudar a la Iglesia Necesitada, a la Iglesia perseguida en el mundo”- concluyó Menéndez.

