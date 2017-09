Telegrama del Papa para la Jornada FIABA DAY 2017: «Repensemos nuestras ciudades»

Con ocasión de la 15° edición de la FIABADAY 2017, Jornada Nacional para la eliminación de barreras en las ciudades que se llevará a cabo el 1 de octubre en Italia, el Papa Francisco ha enviado un telegrama firmado por el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín, al señor Giuseppe Trieste, presidente de FIABA ONLUS: una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo acabar con todo tipo de limitaciones arquitectónicas, culturales, sensoriales y psicológicas, con el fin de generar un ambiente de accesibilidad y un aprovechamiento máximo, en el diseño y la atmósfera de las ciudades. Tal y como se lee en el documento, “el Santo Padre dirige sus cordiales saludos a cuantos se esfuerzan para garantizar la igualdad de oportunidades de vida para todos, independientemente de la condición física o social, promoviendo un cambio cultural, basado en la eliminación de todas las barreras existentes. Asimismo, Su Santidad desea que la concienciación “sea el contributo fundamental de la fe cristiana al crecimiento del hombre y de la sociedad, fomentando una acción de promoción humana siempre más incisiva, incrementando la solidaridad fraterna y el respeto de la dignidad de cada persona”. El telegrama concluye con la premisa de oración del Obispo de Roma por la continuidad de este ministerio universal: “con la intercesión de la Virgen María, el Santo Padre envía a sus colaboradores, a las autoridades y a todos los participantes de esta significativa iniciativa, la implorada bendición apostólica”. Como parte de las actividades programadas durante esta jornada, que lleva el lema «Repensemos nuestras ciudades», están previstas varias charlas de formación para docentes, técnicos y periodistas; que ayuden a aumentar la sensibilidad en el ejercicio profesional, ante la gran problemática de las barreras en las ciudades, que dificultan en muchos casos, la integración y el bienestar de millones de personas en el mundo. Sigue toda nuestra información en Facebook y en Twitter. (SL-RV) FIABA DAY, Jornada Nacional para la eliminación de barreras en las ciudades. Radio Vaticana, 26-9-2017

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...