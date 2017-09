Sumario de la Revista ECCLESIA – Números 3.903 (30 de septiembre de 2017)

Editorial

El rechazo y la prevención ante migrantes y refugiados no son actitudes cristianas: Pág. 5

Opinión

Agua, aire y residuos en las grandes ciudades, por Lluís Martínez Sistach: Pág. 6

España

-Primera reunión del nuevo curso de la Permanente de la CEE: Pág. 8

-Comunicado de los obispos de Cataluña ante la actual situación: Pág. 8

-Comunión y formación sacerdotal, por Javier García Sánchez: Pág. 9

-Entrevista a Julia García Monge, exsecretaria general de CONFER: Pág. 10

-Ávila se prepara para el Año Teresiano: Pág. 13

-28 de julio de 2018, en Rute, coronación de la Virgen del Carmen: Pág. 14

-Baraja de cartas de familias en Barbastro-Monzón: Pág. 14

-Restaurada la sillería del coro de la catedral de Plasencia: Pág. 14

-Curso Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA): Pág. 15

-Reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo: Pág. 15

-«Generación WeFe» XVI Escuela de Pastoral con jóvenes: Pág. 15

Cultura

Reseña de novedad editorial, por Miguel de Santiago: Pág. 16

Firma

Un viaje llamado perdón, por Lourdes Grosso García: Pág. 17

Reportaje

La Iglesia, la institución que más entra en la cárcel, por Silvia Rozas: Pág. 18

Documentación-Colombia (2)

Discurso del Papa Francisco a los obispos de Colombia (7-9-2017) : Pág. 22

Discurso del Papa Francisco al Comité Directivo del CELAM : Pág. 26

Homilía del Papa en la misa celebrada en Vilavicencio, donde fueron beatificados dos mártires colombianos (8-9-2017): Pág. 30.

Palabras del Papa Francisco a las Furezas Armadas y a la Policía de Colombia (Bogotá, 8-9-2017): Pág. 31

Discurso del Papa Francisco en el Gran Encuentro por la Reconciliación Nacional (Villavicencio, 8-9-2017): Pág. 32

Homilía del Papa Francisco en la misa celebrada en el aeropuerto de Medellín (9-9-2017): Pág. 34

Vaticano

Tolerancia cero en serio, por Angelines Conde Mir: Pág. 35

Francisco refunda el Instituto Pontificio para el Matrimonio y la Familia, por A.C.M. Pág. 39

Mundo

Rebeca Bitrus: Sufrimiento hecho carne, por José Ignacio Rivarés: Pág. 40

El P. Chito, liberado en Filipinas: Pág. 41

Latinoamérica

Tragedia e indignación en México, por José Ignacio Rivarés: Pág. 42

El Domingo, Pan de la Palabra

Vinculados a la vid, por Domingo Montero: Pág. 43

Comentario a la portada del número

Un año la Iglesia católica en España ha dedicado una semana de animación, sensibilización y oración en pro de la Pastoral Penitenciaria. Es la semana previa a la fiesta de la Virgen de la Merced (24 de septiembre), patrona de las instituciones penitenciarias.

Nuestra semanario eclesia se suma, una vez más, a este tipo de iniciativas, de perfil tan evangélico (cf. Mt 25, 26) y dedica su reportaje de hoy al tema. La Iglesia, con sus hombres y mujeres, sacerdotes, consagrados y laicos, es rostro del Evangelio en la cárcel. Singularmente benemérita y desconocida es al respecto la presencia y servicio de los capellanes (más de un centenar) y de los voluntarios (2.320).

Nuestra Iglesia dispone de 67 casas de acogida, que atiende a 2.711 personas, asiste materialmente a 6.208 y realiza cerca de un millar de programas de servicios religiosos, sociales y jurídicos, tanto dentro de los centros penitenciarios como fuera de ellos.

Nada ajeno le es a la Iglesia. Menos aún las situaciones de dolor, periferias, exclusión y reinserción. Y la Iglesia, humilde y discretamente, es la institución más entra a servir en la cárcel.

