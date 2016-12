Sumario de la Revista ECCLESIA – Número 3.864 (31 de diciembre de 2016)

Editorial

La reforma de la Iglesia no es cosmética; es un deber de fidelidad al Evangelio: Pág. 5

Opinión

Cinco claves para una Iglesia a pie de calle, por Vicente Jiménez Zamora: Pág. 6

Colaboración

In memoriam D. Javier. Monseñor Javier Echevarría Rodríguez: discípulo y maestro de vida espiritual, por Ramón Herrando Prat de la Riba: Pág. 8

España

Cáritas Española reitera su llamada en pro de la paz en Siria: Pág. 9

El Fondo Nueva Evangelización aprobó otros 144 proyectos nuevos pastorales: Pág. 10

X Congreso Internacional «Trinidad, Comunión y Unidad. El ecumenismo que viene», por Juan Pablo García Maestro: Pág. 13

Desde el 23 de abril de 2017, el 73 Año Santo Lebaniego: Pág. 14

Encuentro en Valladolid de la CONFER en tres regiones con once obispos: Pág. 14

Misa por la paz en Tierra Santa en la basílica de San Francisco el Grande en Madrid: Pág. 15

Ayuda a la Iglesia Necesitada en España abre nueva sede en Zaragoza: Pág. 15

Cultura

Reseña de novedades editoriales, por Miguel de Santiago: Pág. 16

Actualidad del mensaje del Obispo de la Eucaristía, por M.de S.: Pág. 16

La Firma

Un amor que siempre puede «ser más». Recuerdo agradecido a Fernando Rielo, por Lourdes Grosso : Pág. 17

Colaboración

Un códice troceado: el beato de Cardeña, por Luis Á.Montes Peral: Pág. 18

Reportaje

Contemplando la consumación final, movidos por una gran esperanza, por Luis Á.Montes Peral.: Pág. 19

Documentación

Mensaje del Papa Francisco para la celebración de la 50 Jornada Mundial de la Paz (1 de enero de 2017): Pág. 23

Homilía del Papa Francisco en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe (12 de diciembre de 2016): Pág. 26

Catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 21 de diciembre de 2016: Pág. 28

Vaticano

Francisco, líder en internet y redes, por Miguel Á. Agea: Pág. 30

Mundo

Nuva ofensiva islamista en Navidad, por José Ignacio Rivarés: Pág. 34

Asamblea de la IMBISA en Lesoto, por Juan Manuel Pérez Charlín : Pág. 35

Ghana estrena Presidente, por Juan Manuel Pérez Charlín: Pág. 36

Latinoamérica

Trienio de la Juventud en Paraguay, por María Elena Rojas : Pág. 37

El Domingo, Pan de la Palabra

Este es mi Hijo amado, por Ramiro González Cougil : Pág. 38

Este es el Cordero de Dios, por Ramiro González Cougil: Pág. 39

Comentario a la portada del número

Número 3.864 (31 de diciembre de 2016)

«Bienaventurados los que trabajan por la paz

porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9)

Un superviviente, ya anciano, de la bomba atómica en Hiroshima (Japón) participa, acompañado de un familiar y de otras personas, en una conmemoración del 70 aniversario de esta masacre. La respuesta al odio, a la violencia y a la guerra nunca puede ser la misma moneda.

Así nos lo recuerda también, una vez más, el Papa y lo hace no solo con palabras, sino también con gestos y acciones concretas y comprometidas en pro de la paz. «La no violencia: un estilo de política para la paz» es el tema del mensaje de Francisco para la ya quincuagésima jornada mundial de oración por la paz del 1 de enero (ver texto íntegro en las páginas 23 a 25, además de nuestro comentario Editorial de hoy). La no violencia, la mejor arma contra la guerra, ha de ser, pues, un estilo de vida para todos.

Buen año nuevo 2017, amigos.

¡Ojalá que sea un año de paz! Hasta dentro de dos semanas.

