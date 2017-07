Solwezi (Zambia): publicación de la Biblia en las lenguas locales: kaonde, lunda y luval

La diócesis de Solwezi, en Zambia, presentaba la semana pasada con una Celebración Eucarística la traducción de la Biblia a tres lenguas locales: kaonde, lunda y luval, tres lenguas con gran implantación en esta diócesis del norte de Zambia, cercana a la frontera con la República Democrática del Congo.

Mons. Charles Kaonde, obispo de la diócesis, subrayó en la celebración – que tuvo lugar en la Catedral de San Daniel de Solwezi – la importancia que para los cristianos tiene el profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios, como fundamento de la propia fe.

Durante la ceremonia, seis católicos ancianos, tres hombres y tres mujeres, en un gesto simbólico lleno de significado, entregaron seis biblias a seis de los bebés recientemente bautizados. Se mostraba así como la Palabra de Dios se transmite de generación en generación, con la misma fuerza.

Mons. Kaonde agradeció a Overseas Bible Outreach, la asociación de Corea del Sur que ha financiado la publicación y la Sociedad Bíblica de Zambia, por su asistencia y cercanía. Y comentó, como hecho curioso, que el camionero musulmán que trajo en su camión los ejemplares de la nueva Biblia traducida había tenido que recorrer más de 2.000 kilómetros para poder hacer la entrega.

OMPRESS-ZAMBIA (6-7-17)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...