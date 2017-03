Sigüenza-Gudalajara: Campaña de sensibilización ante el Día del Seminario

La fiesta litúrgica de San José trae el Día del Seminario y con él, la campaña de sensibilización sobre las vocaciones sacerdotales. El Día del Seminario 2017 tiene este año el lema “Cerca de Dios y de los hermanos”, asunto sobre el que versa la carta que mons. Atilano Rodríguez dirige esta semana a los fieles de la diócesis.

El Seminario diocesano y la Delegación de Vocaciones han organizado un programa de actos que se extiende desde el 13 hasta el 24. Esta semana está en marcha, de lunes a viernes, la experiencia “¿Dónde vives?”, que se completará con las visitas y los testimonios de seminaristas y educadores en distintos colegios de la capital. Para la tarde del jueves 16, a partir de las seis en el Seminario, se anuncia una sesión de cine espiritual con coloquio. Y el viernes, a las ocho de la noche, una vigilia de oración en la iglesia de Seminario también. El domingo 19 es la fecha central, Día del Seminario, que tendrá resonancia en las parroquias de toda la diócesis. Y por la tarde, en el Seminario, habrá un nuevo encuentro de monaguillos. Del 20 al 24 el equipo dirigido por el rector y a la vez Delegado de Vocaciones, José Benito Sánchez, desplegará otras actividades y testimonios en Azuqueca y Sigüenza, coronados por el torneo “San José” de fútbol.

