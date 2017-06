Sergi Gordo y Antoni Valdell nombrados obispos auxiliares de Barcelona

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 horas de hoy, lunes 19 de junio, que el papa Francisco ha nombrado a los sacerdotes Sergi Gordo Rodríguez y Antoni Vadell Ferrer obispos auxiliares de Barcelona. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Sergi Gordo Rodríguez es en la actualidad canciller secretario general de la archidiócesis de Barcelona, y se le ha asignado la sede titular de Cene (Cenen (sis) de antigua Mauritania Cesariense).

Antoni Vadell Ferrer es en la actualidad vicario episcopal para la Evangelización de la diócesis de Mallorca. Le ha sido asignada la sede titular de Urci (Torre de Villaricos, Urcitan (us) – España- que tenía como metropolitana a Toledo).

Sergi Gordo es canciller secretario general de Barcelona desde 2004

Sergi Gordo Rodríguez nació en Barcelona el 23 de marzo de 1967. A los 14 años ingresó en el seminario menor. Pasó después al seminario mayor, donde cursó los estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología. Obtuvo el bachiller en Teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1992. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Ramon Llull de Barcelona (1994), donde también cursó el bienio de doctorado en Filosofía. De 2001 al 2004 amplió estudios en Lengua y Filosofía en Múnich.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Barcelona, donde ha desempeñado los siguientes cargos: adscrito de las iglesias de Santa María y de la Santísima Trinidad de Villafranca del Penedès y formador del seminario menor diocesano (1992-2001); colaborador de la delegación episcopal para la Vida Consagrada, como encargado de las relaciones con los Institutos Seculares (1997-2005); y profesor de la Facultad eclesiástica de Filosofía y del curso propedéutico del seminario concilar (1998-2017).

En la actualidad es canciller de la curia y secretario general del arzobispado de Barcelona y secretario de la Provincia Eclesiástica de Barcelona (desde 2004); canónigo y miembro del consejo presbiteral, del colegio de consultores y del consejo pastoral diocesano (desde 2009); consiliario diocesano del Movimiento de Profesionales Católicos de Barcelona (desde 2011) y miembro del Patronato de la Fundación para la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia (desde 2017).

Antoni Vadell es vicario episcopal para la Evangelización de Mallorca desde 2013

Antoni Vadell Ferrer nació en Llucmajor (Mallorca) el 17 de mayo de 1972. A los 17 años ingresó en el seminario menor de Mallorca, pasando después, en 1992, a cursar la filosofía y teología en el seminario mayor. Fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1998. Obtuvo la licenciatura en Teología, especialidad en Pastoral de la Juventud y Catequética en el Pontificio Ateneo Salesiano (2006-2009).

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Mallorca, donde ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial de la parroquia Beato Ramon Llull (1998-2006); rector del seminario menor (1999-2006) y delegado para la Pastoral de las Vocaciones y formador del seminario mayor (2002-2006); vicario parroquial de las parroquias de San José Obrero y del Corpus Christi y responsable pastoral en los respectivos colegios parroquiales (2009-2014); y delegado diocesano de Pastoral Catequética y Litúrgica (2009-2013).

En la actualidad es vicario episcopal para la Evangelización, desde 2013; rector de la unidad de Pastoral de la Mare Deu distintas parroquias de Mallorca y miembro del colegio de consultores y del consejo

