“Ser sacerdote en Pakistán no me va a ser fácil”“Nací y me crié en el pueblo de Chadala Khurd, donde además de la mía, solo había otra familia cristiana. En nuestro pueblo no hay templo católico, por lo que mi familia sólo puede asistir a Misa un par de veces al año. Por eso, en cuanto entré en el seminario menor, mis padres y mis 6 hermanos esperaban con ilusión mi visita en vacaciones, para que les hablara de la fe y de lo que estaba aprendiendo. ¡Ellos tienen verdadero interés y necesidad de conocer la fe! (…) Conoce la historia completa de Waqas Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a la Iglesia católica en Pakistán con proyectos de sostenimiento de sacerdotes, de formación de seminaristas y de catequistas que llevan la Palabra de Dios donde los sacerdotes no alcanzan. ¡Contamos contigo!