Sentencia histórica de la Corte Suprema de la India: No se mezclan religión y política

Durante las elecciones políticas, la búsqueda de votos en nombre de la religión puede ser definida como una “práctica corrupta”: así lo ha sentenciado la Corte Suprema de la India en una sentencia dictaminada el 2 de enero, afirmando que “la elección es un ejercicio laico mientras que la relación entre el hombre y Dios es una elección individual”.

Esta es una sentencia histórica: la Corte confirma que la búsqueda de consenso electoral en nombre de la religión, de la casta o de la comunidad se puede comparar con el delito de “corrupción”. El jurado ha emitido el veredicto después de la apelación presentada en 1992 por el líder del partido Bharatiya Janata Party (BJP), Abhiram Singh, cuya elección en la Asamblea Parlamentaria del estado de Maharashtra fue invalidada en 1991 por la Corte Superior de Bombay porque el candidato había lanzado abiertamente un llamamiento a votar por él porque era de religión hinduista.

La sentencia se opone a otro pronunciamiento del 1995, en el que la misma Corte Suprema había aceptado la definición de “Hindutva” (la ideología de los extremistas hindúes que predica “un pueblo, una religión, una cultura”, ed) como “estilo de vida” y no “religión” y que había confirmado la posibilidad de utilizarlo durante las elecciones. Esa sentencia creó una gran desilusión entre los trabajadores sociales e intelectuales que siempre han apoyado la separación entre la religión y la política.

John Dayal, periodista católico y activista por los derechos humanos, que esperaban que la Corte Suprema desmintiese expresamente la sentencia anterior, dice a Fides: “La sentencia de la Corte Suprema de la India parece incompleta, ya que deja abierta la posibilidad de mezclar la religión y la política, debido a que no deslegitima abiertamente el veredicto a favor del Hindutva”.

Según Dayal los exponentes del Baratiya Janata Party (BJP) como Lal Krishna Advani son precisamente quienes instrumentalizan la fe y la arrastran en la batalla por el consenso político: Dayal recuerda el caso de la “Babri Masjid”, la violencia en Gujarat en 2002 y otros incidentes en los que el BJP ha construido sus victorias electorales. Habría que ver, señala Dayal, si el juicio tendrá un efecto directo sobre los grupos fundamentalistas hindúes, como podría tenerlo sobre los “partidos confesionales”, tales como los que se declaran musulmanes. Los cristianos en la India no tienen partidos políticos basados en el factor religioso, aunque si son influyentes en realidades como el estado de Kerala y en el noreste de la India.

“Aunque se trata de una sentencia histórica, aún queda por saber cómo se aplicará en las próximas elecciones en todo el país”, comenta con cautela a la Agencia Fides Michael Gonsalves, periodista católico del “Financial Chronicle” y ex presidente de la “Indian Catholic Press Association” . (PA-SD) (Agencia Fides 3/1/2016).

