Seminario en la Gregoriana organizado por la Comisión Pontificia para tutelar a los menores



L’Osservatore Romano, 23-3-2017

La educación es la llave para combatir la plaga de los abusos sexuales. Partiendo de esta conciencia, la Comisión Pontificia para la tutela de menores ha organizado, el jueves 23 de marzo, un seminario de estudio prestando especial atención a América Latina. El encuentro, promovido en colaboración con el «Centre for child protection» de la Universidad Pontificia Gregoriana, ha visto reunidos en el aula magna del ateneo a expertos provenientes de Argentina, México y Colombia, los cuales, junto a relatores llegados desde Italia y Australia, están llamados a compartir las experiencias maduradas respecto a la promoción de una cultura de la tutela de menores en las parroquias, en las instituciones y en las comunidades católicas. El seminario ha sido presidido por el cardenal Sean Patrick O’Malley, presidente de la Comisión. Expertos de la Gregoriana, la Universidad Pontificia Salesiana y la Facultad Pontificia para las ciencias educativas Auxilium, han presentado aportaciones para la reflexión.

De las iniciativas emprendidas en América Latina, como en África y en Asia, habló, en una entrevista al periódico estadounidense «America», el presidente del «Centre for child protection», el padre jesuita Hans Zollner. Se trata, dijo entre otras cosas, de situaciones que no han tenido eco, «porque el mundo anglófono occidental está fundamentalmente interesado en sí mismo y no mira más allá».

