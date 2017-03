Segunda edición de Asfixia en Valencia, iniciativa de la familia Dominicana



Selvas Amazónicas invitó a más de cien familias valencianas a la II edición de Asfixia, su espectáculo de magia familiar

Magia y sensibilización de la mano de Selvas Amazónicas, institución misionera de los dominicos

El pasado sábado 25 de marzo tuvo lugar en el auditorio del colegio Pureza de María de Valencia la II Edición de Asfixia, el espectáculo de magia familiar de Selvas Amazónicas.

Después del éxito de la I Edición celebrada en noviembre de 2015 en Madrid, el sábado pasado más de cien familias valencianas disfrutaron gratis de un evento único en el que, a través de la magia del prestigioso mago Rafa Píccola, descubrieron de una forma divertida y educativa cómo nuestros hábitos de vida de consumo desmedido están asfixiando a la otra parte del planeta y a sus gentes.

En total asistieron más de 400 personas que, además de divertirse y aprender con el propio espectáculo, pasaron una mañana inolvidable gracias a las actividades previas al mismo: dos exposiciones, una de dibujos hechos por niños indígenas y otra de fotografías de los puestos de misión, y de un photocall gigante en el que tuvieron la oportunidad de plasmar su felicidad vestidos y pintados con prendas y simbología indígena auténtica.

Gracias a este tipo de acciones, Selvas Amazónicas, institución misionera de los Dominicos, continúa con su labor creativa y efectiva de sensibilización a la sociedad española, centrada en involucrar a diferentes comunidades educativas y a sus familias para mostrarles la realidad de los puestos de misión en los que están presentes desde hace más de 100 años, acompañando y defendiendo la dignidad de los pueblos empobrecidos.

