Se traduce una obra de San Juan de Ávila al polaco

La semana pasada, don Demetrio Fernández presentó los “Escritos Sacerdotales” de San Juan de Ávila en diversas diócesis de Polonia. Se trata de la primera obra del Apóstol de Andalucía traducida al polaco.

El libro ha sido publicado en Poznam, en abril de 2017, por la editorial Flos Carmeli, de los Carmelitas Descalzos de la provincia de Varsovia. La intensa agenda del Obispo en Polonia, que ha estado en todo momento acompañado por el Rector del Seminario de Córdoba, comenzó el martes 22 de mayo precisamente visitando la sede de esta editorial, dirigida por el P. Wojciech Ciak, OCD. Este padre carmelita manifestó su intención de traducir progresivamente las obras completas de San Juan de Ávila, además de alguna biografía del Santo Maestro.

Ese mismo día, el Obispo tuvo la oportunidad de presentar y regalar la nueva traducción polaca a los diáconos de Poznam, que se encontraban realizando los Ejercicios Espirituales previos a su ordenación presbiteral. A continuación, don Demetrio visitó al Arzobispo de Poznam, don Stanislaw Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, que mostró su satisfacción y un gran interés por la nueva obra publicada.

Ese mismo día por la tarde, don Demetrio se dirigió a la diócesis de Lodz. Precisamente esta diócesis fue la que acogió a los jóvenes cordobeses durante la Jornada Mundial de la Juventud del pasado verano. Allí pudieron presentar los “Escritos Sacerdotales” a los seminaristas de Lodz y a algunos sacerdotes que se sumaron al encuentro.

El miércoles 24 fue el traslado a Cracovia, parando unos momentos en Czestochowa, para encomendar los frutos de la misión ante la Reina de Polonia. Llegados a Cracovia, don Demetrio fue acogido por el Arzobispo, don Marek Jedraszewski y por sus obispos auxiliares. Ese mismo día se celebraba el 44º Aniversario de la ordenación presbiteral del Arzobispo. Fue una ocasión muy propicia para presentar a todos el libro de San Juan de Ávila y para entregárselo como obsequio. Por la tarde, el Obispo presentó la nueva publicación a los seminaristas del Seminario de Cracovia.

El jueves 25, después de celebrar la eucaristía con el arzobispo en la misma capilla del Palacio Arzobispal donde fuera ordenado San Juan Pablo II, se sucedieron visitas muy interesantes para presentar la nueva traducción. La primera fue al Rector de la Pontificia Universidad Juan Pablo II de Cracovia. La segunda visita fue al Cardenal Stanislaw Dziwisz, que mostró una muy cordial acogida y que también fue obsequiado con el libro de San Juan de Ávila.

Por la tarde tuvo lugar el traslado a la diócesis de Tarnow, cuyo seminario es uno de los más numerosos de Polonia, los seminaristas abarrotaban el amplio salón de actos durante la presentación. Al día siguiente por la mañana don Demetrio Fernández mantuvo un encuentro con el Obispo de Tarnow, que también manifestó un enorme interés por la obra, ya que su diócesis cuenta con aproximadamente 1.500 sacerdotes diocesanos. Posteriormente, visitó a las Carmelitas Descalzas de Tarnow, que han sido las encargadas de la traducción del libro.

Ya de vuelta en Cracovia, hubo tiempo para algunas visitas a lugares ligados con San Juan Pablo II. Especialmente significativo fue la Misa celebrada en la Capilla de San Leonardo, en la cripta de la Catedral de Wawel, donde Karol Wojtyla celebró su primera Misa.

Tras esos días, don Demetrio Fernández ha declarado que da “gracias a Dios por esta peregrinación, que nos ha permitido conocer a una Iglesia viva, con profundas raíces católicas, con mucho clero y vocaciones sacerdotales y consagradas. Sin duda, una tierra bien roturada para que la figura y la doctrina eminente de San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia, pueda dar un fruto abundante”.

