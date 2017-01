Una de cada 4 personas puede sufrir una patología mental al largo de su vida

San Juan de Dios publica un monográfico on line y edita un vídeo sobre Salud Mental

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios siempre ha trabajado con personas vulnerables y ha ido más allá con la patología mental fomentando la prevención, el continuo asistencial, la asistencia ambulatoria, la autonomía personal, la lucha contra el estigma y la investigación. Por ello, publica en su página web (www.ohsjd.es) un monográfico sobre salud mental y edita un video para fomentar la sensibilización.

Los pacientes con patología mental han sido siempre un colectivo prioritario de atención en nuestros centros y más teniendo en cuenta la experiencia biográfica de nuestro Fundador (http://bit.ly/2iC8smB). Sobre ellos hemos adquirido un bagaje de experiencias y competencias que, con frecuencia, ha sido precursor de ideas y soluciones que se aplican hoy día en la atención de esta patología. Por este motivo, hemos publicado un monográfico en nuestra web que refleja:

– San Juan de Dios apuesta por el continuo asistencial, atención al largo de toda la vida, desde la infancia a la edad adulta.

– Hay que identificar y analizar los factores de riesgo y tener una visión integral de la enfermedad mental y un modelo de atención centrado en el paciente y su inserción social.

– Ofrecer programas de estimulación para trabajar capacidades sociales y laborales que revierten en mejoras a nivel asistencial.

– Llevar la patología mental hacia el ámbito comunitario/ambulatorio. Antes era un enfoque más de internamiento, ahora es de asistencia comunitaria.

– Incorporar su participación en la toma de decisiones que afectan a su vida, en la medida que sus condiciones lo permitan. O bien se implica a familiares, tutores o comités de ética quienes, por sus relaciones o roles, se supone que velan por el bien de las personas con patología mental para lograr la máxima autonomía personal.

– Programas asistenciales enfocados a las nuevas necesidades que van surgiendo en relación a la salud mental.

– La importancia de la prevención y la investigación.

– La lucha contra el estigma con el tejido asociativo e incidir en la sensibilización.

– Ver monográfico: http://www.ohsjd.es/monografico/salud-mental

Una de cada cuatro personas sufrirá una enfermedad mental a lo largo de su vida. Aun así, pesa una gran estigmatización social sobre la enfermedad mental. Esta forma de ver la enfermedad dificulta el diagnóstico precoz, el acceso a un tratamiento adecuado y el disfrute de políticas sanitarias y sociales en igual condiciones que el resto de ciudadanos. Por ello, hemos editado un video de sensibilización bajo el título “Yo soy uno de ellos”. Ver vídeo: http://www.ohsjd.es/monografico/salud-mental

La Orden Hospitalaria pone al servicio de la patología mental servicios asistenciales, docentes e investigadores, sin olvidar la lucha contra el estigma y la sensibilización. Esta estructura permite proporcionar una atención integral de calidad tanto a nivel sanitario como social.

