Saludos del Papa Francisco tras la audiencia general del miércoles 14 de junio de 2017

«Un pensamiento especial a los familiares de los militares que han muerto en misión de paz: estoy cerca de ustedes con mi afecto, consuelo y aliento».

Con la primera Encíclica de su Predecesor, San Juan Pablo II, que empieza con las palabras «El Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia», el Papa Francisco saludó cordialmente a los peregrinos polacos:

«San Juan Pablo II en la Encíclica Redemptor hominis ha recordado: ‘El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente’ (n.10).

Recordemos que amor llama amor, de forma más fuerte de cuánto el odio llama la muerte, no tengamos miedo del amor y de sus exigencias. Hagamos que sea grande, bello, responsable en nuestra vida, para que sea un rayo de esperanza para los demás. Alabado sea Jesucristo»

El Corazón divino de Nuestro Señor en las palabras del Papa a los peregrinos de lengua alemana:

«En el mes de junio veneramos de modo especial el Sagradísimo Corazón de Jesús, fuente de su amor infinito hacia nosotros. Intentemos ser alegres testimonios de ese amor donándolo a cuantos encontramos»

Con su cordial bienvenida a los peregrinos de lengua árabe, en particular a los provenientes de Oriente Medio, el Obispo de Roma alentó a dejarnos transformar por Cristo:

«Queridos hermanos y hermanas, San Pablo en la Carta a los Romanos escribe: ustedes han recibido el Espíritu que hace hijos adoptivos, por medio del cual gritamos ‘¡Abbá!’ ‘¡Padre’. Mostremos la alegría de ser hijos de Dios y comportémonos como verdaderos hijos dejando que Cristo nos transforme y nos haga llegar a ser como Él».

El Santo franciscano y Doctor de la Iglesia, Antonio de Padua, en las palabras de saludo del Papa a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados:

«Ayer recordamos en la liturgia a San Antonio de Padua, ‘insigne predicador y patrono de los pobres y de los que sufren’. Queridos jóvenes, imiten su vida ejemplar vida cristiana; queridos enfermos, no se cansen de pedir lo que necesitan a Dios Padre con su intercesión; y ustedes, queridos recién casados, siguiendo su ejemplo compitan en el conocimiento de la Palabra de Dios».

Foto: El Papa Francisco saluda a peregrinos de tantas partes del mundo – ANSA

