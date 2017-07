Saludos del Papa Francisco, tras el ángelus del domingo 2 julio 2017

Queridos hermanos y hermanas,

El 5 de julio se celebrará la fiesta de la Independencia de Venezuela. Aseguro mi oración por esta querida nación y expreso mi cercanía a las familias que han perdido a sus hijos en las manifestaciones. Hago un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis. ¡Qué Nuestra Señora de Coromoto interceda por Venezuela! Y todos nosotros rezamos a Nuestra Señora de Coromoto por Venezuela (rezo).

Dirijo mi saludo a todos vosotros, ¡romanos y peregrinos!

Saludo en especial a los fieles irlandeses de Belfast, y a los jóvenes de Schattdorf (Suecia) que han recibido recientemente el sacramento de la Confirmación.

Saludo a varios grupos parroquiales y a las asociaciones, así como a los participantes de la moto-peregrinación en Cardito (Napoles).

A todos les deseo un ben domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y hasta la vista!

(Traducción del italiano: Mireia Bonilla)

