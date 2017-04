Salesiano de Cádiz, absuelto por el Tribunal Supremo de pederastia

El Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos de la Fiscalía y la Junta de Andalucía a la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que absolvió al exdirector de Salesianos.

Por tanto, el Alto Tribunal ratifica dicha absolución y exculpa a Francisco Javier López Luna de manera definitiva de haber cometido abusos sexuales y agresiones físicas sobre 27 alumnos del colegio Salesianos de Cádiz durante los cursos en los que fue director del centro. También se le absuelve de los once delitos contra la integridad moral que, con carácter alternativo, había añadido la Fiscalía en sus conclusiones finales.

El fallo mantiene la condena al exdirector, como responsable civil directo, a indemnizar en concepto de daños morales a 12 niños en la cantidad de 500 euros a cada uno. Además, el Supremo condena a la Junta (que representaba a uno de los niños supuestamente implicados) a pagar las costas del procedimiento.

En una sentencia notificada este viernes, que ha tenido como ponente al magistrado Carlos Granados, la Sala recuerda su jurisprudencia sobre el delito de abuso sexual que requiere la existencia de una conducta de naturaleza o contenido sexual o cuando se pretende satisfacer el instinto sexual. En este sentido, afirma que «el elemento esencial, común a los delitos cuya aplicación solicita el Ministerio Fiscal, está ausente en el relato fáctico en el que expresamente se dice que los actos realizados por el acusado con sus alumnos se llevaron siempre en un contexto lúdico ajeno a todo móvil sexual y se añade que no ha quedado probado que tuviera un componente erótico ni que el acusado lo llevara a cabo con móvil sexual alguno». Por ese motivo, concluye que la convicción alcanzada por la Audiencia Provincial de Cádiz sobre la calificación jurídica de las conductas enjuiciadas sea absurda, arbitraria o contraria a las reglas de la lógica.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...