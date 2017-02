Salesas de Burgos fundarán una nueva comunidad religiosa en Guinea Ecuatorial

Dos religiosas Salesas de Burgos, acompañadas de otras dos de Burundi, serán las encargadas de fundar un nuevo monasterio de la congregación en Guinea. Será un monasterio filial de Burgos con formación propia hasta que pueda convertirse en autónomo. El arzobispo, Fidel Herráez Vegas, ha enviado esta tarde a las cuatro religiosas a cumplir con su nueva misión.

Burgos, 13 julio 2016 · Cuatro religiosas Salesas partirán el próximo lunes rumbo a Guinea Ecuatorial para fundar allí una nueva comunidad monástica, la segunda en el país del África Occidental. Del grupo de religiosas que llevarán a cabo la misión, una es madrileña y la otra del país donde realizarán la fundación. Ambas pertenecen al monasterio de La Visitación de Burgos y estarán acompañadas por otras dos hermanas Salesas oriundas de Burundi. Esta misma tarde, el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez Vegas, ha presidido una eucaristía de envío a cumplir con tal importante misión para ellas como congregación como para el país que las acogerá.

Se trata de una nueva fundación que dependerá de Burgos hasta que el nuevo monasterio pueda ser totalmente independiente en, al menos, 10 años. Allí esperan poder llegar a consolidar una comunidad de religiosas con las jóvenes que sientan la llamada en aquel país, y donde podrán recibir la formación correspondiente sin necesidad de acudir a Europa, tal como le ocurrió a la hermana María Paz hace más de 18 años. Ahora, es ella una de las religiosas que tras su toma de contacto con la congregación en el monasterio de Burgos fundará la comunidad en Guinea. «Ellos necesitan la vida contemplativa –asegura– y estamos convencidas de que allí podremos hacer mucho bien. Además, allí podremos enseñar a rezar y ayudar a todos con nuestra oración», comenta ilusionada.

Ha sido el obispo de Ebibeyin quien ha querido que las Salesas de Burgos funden allí una nueva comunidad. La oportunidad surgió cuando las Concepcionistas Franciscanas abandonaran un monasterio que, al quedar libre, necesitaba nuevas moradoras. Tanto don Francisco Gil Hellín como don Fidel Herráez, han visto con buenos ojos la nueva fundación, y también Roma, quien ha autorizado todos los trámites. La comunidad burgalesa afronta la nueva etapa con ilusión, pero también siendo conscientes de las dificultades que entraña: «Supone un sacrificio dejar a la comunidad de Burgos con menos hermanas, pero también es una alegría saber que vamos a expandir así el Reino de Dios y el carisma de nuestra congregación», comenta la madre Begoña, superiora de la comunidad de la calle Barrantes. «Allí, trabajarán realizando ornamentos litúrgicos, uniformes para colegios y ensañarán a rezar a la gente y a interceder por aquella diócesis», subraya.

Las religiosas son conscientes de que la misión que les toca desempeñar está en manos de Dios, y van confiadas a fundar en Guinea un nuevo monasterio de la Visitación o Nkué, tal como se leerá en el idioma nativo: «Jesús, si tú lo quieres, lo harás. ¡Y lo está haciendo!», comenta emocionada la hermana María Paz, convencida de que será Dios quien lleve adelante la fundación.

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...