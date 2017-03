Rueda de prensa con el cardenal Blázquez, presidente de la CEE

La tradicional rueda de prensa tras una plenaria tuvo esta vez como novedad la presencia del presidente de la CEE, junto a la del secretario general y portavoz. Este, José María Gil Tamayo, intervino apenas unos minutos para hacer un resumen telegráfico de la nota de prensa de conclusiones de la Asamblea (página anterior) y para indicar que la presencia en la sala de prensa del cardenal Ricardo Blázquez era respuesta a la mutitud de peticiones de entrevistas particulares recibidas tras su reelección. A continuación, los periodistas formularon una quincena de preguntas al purpurado, quien respondió a todas ellas de manera sencilla, breve y con la apacibilidad que le caracteriza.

Noticia de la víspera era el rechazo delCongreso de los Diputados al decreto gubernamental de reforma laboral en la estiba, rechazo que ha hecho saltar las alarmas ante una posible próxima convocatoria electoral. El análisis del conjunto de la situación política que realizó don Ricardo consistió en una renovada llamada al diálogo. «El diálogo es siempre necesario y muchas veces hasta insustituible —subrayó—, mientras que los reproches y las descalificaciones no son razones, sino depreciación del valor fundamental del diálogo».

En relación con las razones que le han aúpado, de nuevo, a la presidencia de la CEE y una valoración de los resultados de las elecciones, ante la pregunta de un periodista sobre si estas no suponían que los obispos tenían «el reloj parado» en relación con la reforma de la Iglesia impulsada por Francisco, el cardenal negó esta posibilidad y dijo que «tenemos puesto en hora los relojes», sincronizados con el Papa y con la realidad del mundo y de la Iglesia «nos sintonizamos continuamente, no estamos al margen. Estamos en comunión eclesial con el Papa», una comunión que significa obediencia, oración, apoyo y cariño. Don Ricardo además abundó en la identidad de lo que es una conferencia episcopal y la misión de su presidente, que sintetizó en los verbos «moderar, presidir, representar y servir». A su juicio, estas elecciones habían estado marcadas por la continuidad y la renovación, señas de identidad muy habituales en otros procesos electorales en la historia de la CEE (ver nuestro Editorial de la pasada semana y este).

Enseñanza, ideología de género, la misa de TVE-2

La clase de Religión y el Pacto Escolar de Estado integraron también la conversación. El presidente de la CEE recordó los principios de la Iglesia sobre el particular, que parten de tres bases fundamentales: los artículos 27 de la Constitución Española y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los vigentes acuerdos Iglesia-Estado. Desde ahí, la Iglesia apoya los derechos de los padres y reclama un pacto escolar «de todos y para todos, sin privilegios, pues lo que pedimos para nosotros lo pedimos para otras confesiones religiosas». El también arzobispo de Valladolid recordó que es todo mucho más sencillo, ya que la clase de Religión no es de asunción obligatoria, sino libre y que lo único que se obliga es a la oferta de la misma. «Nosotros creemos en la libertad», apostilló, libertad también educativa para padres y alumnos y para toda la sociedad.

Sobre la polémica suscitada por un autobús de una organización no eclesial que exhibía una leyenda contraria a la ideología de género el presidente de la CEE apuntó que «es respuesta, es reacción a otra actuación que hubo en otro lugar», aunque no quiso entrar en el tema, pidiendo «que se respete por favor a los niños». En otro momento, recalcó que «los niños no deben ser funcionalizados desde una determinada ideología, tienen que crecer en la maduración humana con respeto. Que no se les introduzcan elementos perturbadores». Y apoyó su opinión sobre la ideología de género citando la Amoris laetitia, cuando en ella Francisco recuerda que «no se puede separar el género del sexo». Y añadió: «También comprendemos que en algunos momentos ha habido elementos de machismo y opresión, que tienen que desaparecer. Todos, varones y mujeres, tenemos la misma dignidad». «La diferencia es complementaria, participamos de la misma dignidad como varones y como mujeres, y la diferencia de sexo pertenece a la buena creación de Dios». «El sexo no significa solo genitalidad, sino una modalidad de vivir el ser humano, que es tan distinta y complementaria».

¿Y qué opina el presidente de la CEE de la propuesta de Podemos de suprimir la misa en TVE-2? Que una cosa es la aconfesionalidad del Estado y otra el derecho de los ciudadanos a creer y a practicar o no una religión; que también otras confesiones religiosas disponen de programas en TVE; que los resurgimientos de anticlericalismos están trasnochados y que no conviene urgar en heridas que ya estaban cicatrizadas, para lo cual, el respeto mutuo es básico para preservar la convivencia en concordia.

ETA debe disolverse y entregar las armas

Después de muchos años sangrientos y criminales, ETA ha anunciado su intención de acelerar su desarme definitivo. ¿Opinión del presidente de la CEE, exobispo de Bilbao?: «Si han renunciado al ejercicio de la violencia, ¿por qué no entregan las armas? Tienen que entregar las armas. Si quieren hacer política, ¿por qué no se disuelven como organización terrorista?».

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...