Resumen de la XVII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid

El papel del laico hoy.

Una historia algo arrugada. León XIII fue el primer Pontífice a hablar de los laicos y todos sus sucesores lo imitan y desarrollan en esa idea. Los laicos tenemos derecho de ciudadanía. La Iglesia atenta a los signos de los tiempos no abandona a los laicos. Francisco a los catequistas de Buenos Aires les decía que tenían que salir de nuestra cáscara. Lo más importante es dejar nuestra zona de seguridad. El gran riesgo y la gran tentación es pensar que lo actual es un momento que pasará. Nos hemos reservado el derecho de admisión. Nuestra tarea es buscar a los demás y encaminarlos hacia la salida que es Jesús.

¡A LA CALLE! A GOLPEAR CORAZONES. De la nueva evangelización a las periferias. Romper la cáscara para abandonar la zona de confort.

Conversión vs resistencias.

Sin conversión personal no se puede hablar de Iglesia en salida. No podemos confundir esencia con lo que es tradición. No todo lo que forma parte de la Historia forma parte de la raíz. No hay que tener miedo de romper algunas estructuras.

¿QUIÉN VIVE AHÍ? ¿A DÓNDE SALIMOS?: Secularización… ¿y anticlericalismo? No toda la sociedad es anticlerical. La Iglesia no es referencia para un grupo grande de la población.

La Iglesia en la nueva plaza pública.

Tenemos que mostrar que queremos estar en la plaza pública y dispuestos a hablar con todos aquellos que son diferentes. La mayoría quiere escuchar. Y nos pueden decir muchas cosas que nos pueden servir para ser Iglesia en salida. Y son hijos De Dios los que allí están.

DESAFÍOS y RETOS:

Dispuestos a mancharnos de misericordia:

Encontrarse, no condenar

Salir con las botas puestas no quiere decir ir armados hasta los dientes. La necesidad de compartir lo que es esencial y no lo que separa siendo no esencial.

Esencia, no dogmatismo

Es lo que no podemos olvidar. Tenemos que acompañar a quien está en situaciones difíciles. Abajarse, no rebajarse

Dios se abajó pero no se rebajó. Igual el padre del hijo pródigo. Se trata de una pastoral de máximos que pone por delante a la persona. Hay que tener Santa astucia en la expresión del Papa Francisco.

Discernimiento, no recetas

Adultos de derecho y de hecho. Se acabó la iglesia con laicos menores de edad.

El fin de los parches. Corresponsabilidad. Somos corresponsables los unos de los otros y no sólo en la tarea sino también en la vocación del otro. El riesgo del clericalismo de ida y vuelta. Voz de anuncio y denuncia .Testigos del trabajo

Una presencia que implica ser referencia por ser los mejores y eficaces

Actores políticos. Falta una presencia que sea levadura. Promotores sociales.

UNA MOCHILA CARGADA: EL “KIT” DE LA IGLESIA EN SALIDA.

Debemos llevar nuestra vida con el encuentro personal con Jesús.

Es necesario leer y entender el Evangelio, el Vaticano II y el magisterio de Francisco que nos impulsa.