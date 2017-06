Religiosos Camilos organizan el curso intensivo de Pastoral de la Salud

Del 3 al 7 de julio de 2017 Modalidad: Presencial Matrícula: 300 € (Régimen externado) 475€ (Régimen internado) Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 18.30. La Escuela de Pastoral de la Salud del Centro de Humanización es un referente en la capacitación de religiosos, religiosas y cualquier otra persona interesada en profundizar en conocimientos, actitudes y habilidades de acompañamiento espiritual al enfermo. Vinculada durante años a la FERS, es hoy un proyecto de los Religiosos Camilos, comprometidos en divulgar la cultura de la ética y la humanización en la atención integral a la persona. Con la dirección de D. José Carlos Bermejo, religioso camilo, la escuela cuenta con un equipo variado de docentes expertos en áreas como la teología, psicología, medicina, bioética, duelo y counselling. Siguiendo metodologías prácticas y participativas, el alumno podrá introducirse en la intervención pastoral de la salud así como asentar y poner en práctica conocimientos y habilidades útiles para el acompañamiento espiritual. Destinatarios: Cualquier persona interesada en profundizar en la dimensión espiritual del acompañamiento. Profesionales de la salud, así como de la intervención social o educativa y voluntarios interesados en adquirir competencias para el acompañamiento espiritual y religioso a enfermos y personas dependientes y sus familias.

Voluntarios que acompañan a personas en duelo, enfermos o en otras situaciones de sufrimiento.

Coordinadores y dinamizadores de servicios de atención espiritual y voluntariado en centros sanitarios o sociosanitarios.

Seminaristas. Programa: Teología Pastoral de la Salud Psicología del enfermo y sus cuidadores. Relación de ayuda. Counselling. Pastoral en Cuidados Paliativos. Duelo y espiritualidad. Liturgia y sacramentos. Espiritualidad del agente de pastoral. Introducción a la Bioética. Pastoral de la Salud. La pastoral en las parroquias. Lugar: Las clases tendrán lugar en el Centro de Humanización de la Salud. Sector Escultores 39. Tres cantos (Madrid) Publicaciones de Pastoral del la Salud del Centro de Humanización

