Recuperado intacto el relicario de san Juan Bosco

Una tetera de cobre en un mueble en la cocina. Allí había escondido el objeto robado el hombre de 42 años que el 2 de junio pasado sustrajo de la basílica de Colle Don Bosco de Castelnuovo la reliquia de Don Bosco. Gracias a las huellas digitales dejadas en el lugar los carabineros de Parma lograron dar un rostro al hombre, residente en la provincia de Turín y ya conocido de las Fuerzas del Orden. Lo detuvieron al alba, en su casa, este jueves 15 de junio después de días de investigaciones, a las cuales dieron su contribución también los Carabineros dedicados a la Tutela del Patrimonio Cultural, los militares del arma del Comando de la provincia de Asti.

No era de oro

El autor del robo, arrestado y conducido a la comisaría de Asti, confesó que había robado la reliquia, no tanto para entregarla a coleccionistas, sino porque erróneamente creyó que el objeto era de oro macizo. El relicario fue recuperado en perfecto estado con los sellos todavía íntegros sobre la ampolla que contiene la reliquia de Don Bosco.

El alivio de los Salesianos

El hallazgo de la reliquia es un “alivio para los Salesianos, para la Iglesia de Turín y para los tantos amigos de Don Bosco esparcidos en el mundo que han demostrado su cercanía” ha afirmado Don Enrico Stasi, inspector de los Salesianos de Piamonte y de Valle d’Aosta, que ha agradecido a la magistratura, a los Carabineros y a todos aquellos – dijo – “que han contribuido a la positiva solución de este desagradable episodio”. “La ocasión de la restitución y del retorno de la reliquia en su colocación originaria – agregó Stasi – será para nosotros y para los fieles un ulterior signo de benevolencia y de bendición de Don Bosco para con aquellos que continúan a tener vivo su espíritu en el mundo”.

(MCM-RV)

