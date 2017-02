El rector de la basílica de la Encina de Ponferrada es nombrado socio de honor del Instituto de Estudios Bercianos

El Instituto de Estudios Bercianos (IEB) ha reconocido a Antolín de Cela, rector de la Basílica de la Encina de Ponferrada (León), como socio de honor en un emotivo acto repleto de instituciones sociales, culturales y políticas de la comarca y la región en el auditorio del conservatorio de música Cristóbal Halffter. Ilusionado y agradecido se mostró el rector de la basílica de La Encina con el nombramiento que lo devuelve a sus raíces. “Yo vine aquí en el año 76 y desde entonces soy socio del Instituto de Estudios Bercianos, he pagado la cuota y como he resistido ahora me hacen el homenaje. Entré en una ciudad en la que no había conciertos, no había música, no había conservatorio… En aquel tiempo se trabajaba como mejor se podía”, reconoció entre bromas.

La llegada del religioso y amante de la cultura a la comarca supuso un giro importante en el cariz de las actividades culturales que se venían celebrando. “Empezamos a trabajar en el cancionero berciano, en su publicación, fuimos a comprar un piano a Madrid para los conciertos, trajimos la orquesta filarmónica de Madrid, hicimos el homenaje a Cristóbal Halffter…”, recuerda.

Mucho se ha hablado estos meses de que España ha hecho poco por el compositor de música, algo que desmiente la trayectoria de Cela en el Bierzo. “Creamos el premio Cristóbal Halffter para composición de órgano internacional, que va por la 37 edición, el único que se mantiene en España. Escribimos un libro sobre Cristóbal Halffter que publicó el catedrático de Oviedo y se trabajó serio entonces”, pone de relieve. Además, fue un eslabón fundamental en la creación de la revista del IEB.

“Esta es una institución privada de cultura que ha pasado el catarro y la tosferina de la política. Hoy hay muchas entidades que hacen cultura pero llenar los conciertos, las audiciones es una tarea que hay que valorar. El IEB ha sido una de las cosas más bonitas que le ha pasado a Ponferrada”, zanjó su discurso antes de recibir el cariño y el aplauso del público.

El concierto corrió a cargo de la soprano Montserrat Martí Caballé, el barítono Luis Santana y Antonio López Serrano al piano. Para finalizar, la cena homenaje se celebró en el Hotel Madrid del centro de la capital berciana.

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

Alfonso DEL RIO SANCHEZ

Fuente

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...