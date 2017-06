Reapertura del Museo diocesano catedralicio de Lugo

El viernes 23 de junio, tuvo lugar el acto de reapertura del museo diocesano catedralicio de Lugo. El obispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, acompañado del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y otras autoridades inauguraron oficialmente la reapertura de este museo.

El obispo de Lugo afirmó que “La hondura de la vivencia de nuestros antepasados, religiosa y, más en concreto, cristiana, se visibiliza aquí especialmente en el conjunto de piezas dedicadas al misterio de la Eucaristía, como representándonos en palabras de arte el antiguo lema de Galicia: hic hoc mysterium fidei firmiter profitemur.

Prosiguió recordando que “Esta experiencia de fe sigue viva entre nosotros, de modo que la visita puede convertirse en encuentro, en un momento en que resuenen de nuevo las fibras de nuestro corazón, no solo por sentir próxima la presencia de nuestros mayores y nuestras mismas raíces, sino también por ayudarnos a recordar y a descubrir de modo nuevo la belleza y el valor inapreciable de aquello en lo que creemos y esperamos”.

Mons. Carrasco quiso agradecer el trabajo de tantas personas e instituciones en este museo: “El Museo es, por fin, una obra hecha posible por la colaboración también hoy de hombres y mujeres de Iglesia, de la Diócesis de Lugo y de la Xunta de Galicia, ambas asumiendo su responsabilidad para con nuestro patrimonio histórico artístico”.

En este enlace encontrareis fotos y videos de este acto de reapertura.

Fotos:

https://www.dropbox.com/sh/ozg9t7ohmoscl8m/AABK6mPd5B4G62U4eGjK3ZFZa?dl=0

Videos:

https://www.dropbox.com/sh/s45tfis2cxeau7s/AADtcUT4QH6zqh5I_2-J8t5Ma?dl=0

