Prorrogación de la exposición “El legado” en el Palat del Rey de León

SE PRORROGA EN PALAT DEL REY LA EXPOSICIÓN “EL LEGADO” CON OBRAS DEL PINTOR LEONÉS NADIR

Desde la inauguración el 19 de enero han sido ya más de 2.400 los visitantes de una muestra que ha abierto los actos del centenario del Museo de la Catedral

La muestra “El legado”, que desde el pasado día 19 de enero se puede visitar en la Iglesia de Palat del Rey (Calle Conde Luna, 3), espacio artístico expositivo de la Diócesis, se prorroga hasta el próximo día 15 de abril. Más de 2.400 visitantes han podido disfrutar de esta exposición antológica de la obra del pintor Nadir M. García (León, 1971), con una selección de obras procedentes del denominado “Legado Nadir” integrado por 135 obras, que este artista ha donado a la Catedral de León y que ya se ha integrado en los fondos del Museo Catedralicio-Diocesano. Además, esta exposición “El legado”, comisariada por el delegado diocesano de Patrimonio y también director del Museo Catedralicio-Diocesano, Máximo Gómez Rascón, también ha marcado la apertura del programa especial de actos que el Cabildo de la Pulchra está preparando para conmemorar a lo largo de este año 2017 el centenario de la creación del Museo Catedralicio-Diocesano de León.

“TECHNOHIPERREALISMO”

Nadir M. García, licenciado en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, es un artista que comienza a exponer sus primeras creaciones en 1989. Desde entonces ha venido presentando su obra en los ámbitos nacional e internacional en múltiples exposiciones individuales y en muestras como la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Toronto, Tokio o Estocolmo y en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia. En el año 2008 acuñó la expresión “technohiperrealismo” para designar la corriente pictórica en la que enmarca su obra a partir de un lenguaje pictórico hiperrealista con técnica de óleo sobre lienzo.

Este artista leonés, que en el legado realizado a beneficio de la Catedral ha incluido obras representativas de toda su trayectoria creativa, desde los inicios a finales de los años ochenta hasta la actualidad ha asegurado que “con el deseo de que las obras de arte sean “accesibles, contempladas y disfrutadas por todos he realizado esta donación porque quiero actuar en coherencia con mis sentimientos religiosos afines a la fe cristiana, donde únicamente he podido vislumbrar atisbos de esperanza a la hora de enfrentarme con un horizonte que los valores puramente humanos no aciertan a esclarecerme” y para lo cual “he optado por elegir a esta institución milenaria que es la Iglesia Católica” puesto que “nadie mejor que Ella ha velado de modo responsable, continuado y eficaz, por la conservación y difusión del patrimonio artístico de la Humanidad a lo largo de los siglos”.

CREADOR DE REFERENCIA

Para el comisario de la exposición “El legado”, Máximo Gómez Rascón, esta muestra “en la que se han seleccionado las obras teniendo en cuenta, sobre todo, el carácter representativo que cada una de ellas entraña en el proceso evolutivo de la carrera artística de Nadir” permite seguir “una carrera densa, fecunda y comprometida” de un artista que “es uno de los grandes pintores que durante las últimas décadas han fecundado estas tierras y que ya figura con personalidad propia más allá de las mismas”. Un creador de referencia en el panorama artístico contemporáneo que según Gómez Rascón “actualiza y mantiene vivo el pulso del Museo Catedralicio-Diocesano que también quiere incorporar a artistas actuales para una institución que quiere seguir siendo punto de referencia y que este año conmemorará su centenario” con una amplia donación “en la que cada cuadro es una auténtico poema donde los espectacular, lo panorámico, subyace sometido al don de la pincelada preciosa, cromáticamente nítida desde una belleza que habla por sí misma, como expresión del espíritu creador de Dios, materializado por la tarea de este artista, cuyas obras se convierten aquí en instrumentos de aliento, de libertad y, en cierto sentido, de gracia redentora”.

La exposición “El legado” se podrá visitar hasta el próximo día 15 de abril en la Iglesia de Palat del Rey en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los sábado en horario de 10 a 14 horas.

