Programación eclesial de Radio y televisión en España: programación religiosa de la semana

Programación socio-religiosa en la Cadena Cope, en 13 TV y en La 2 de TVE y en RNE (espacios emitidos en la corporación pública RTVE en colaboración con la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social). Viernes 9 de junio > 13.30 h.: El Espejo (el viernes hay dos tipos de emisión: local diocesana o alternativa en cadena, a la misma hora). En cadena: PACO ARANGO, Pte. Fundación Aladina y MADRE TRINIDAD, priora de las Dominicas de Olmedo (Valladolid) Monasterio Madre de Dios. Para hablar de la Jornada Pro Orántibus. > 22.30 a 23.30 h.: La linterna de la Iglesia con Faustino Catalina. Sábado 10 de junio > 14.05-14.30 h.: En El Espejo del sábado seguimos las noticias eclesiales de España y el mundo. Cristina Sánchez nos ofrecerá su reportaje y también conoceremos algo más del Evangelio del domingo. En la entrevista iremos hasta Valencia para conocer detalladamente la ceremonia de Consagración Episcopal del sacerdote Santiago de Wit Guzmán, que ha sido recientemente nombrado por el papa Francisco Nuncio apostólico en la República Centroafricana y Chad. También sabremos algo más de la llegada de las religiosas de Iesu Communio a la ciudad del Turia. Otro tema que abordaremos será el Taller Matrimonial organizado por el COF de la Misericordia en Madrid. Por fin Mario Alcudia nos brindará su firma con la que concluiremos El Espejo de esta jornada.

Domingo 11 de junio > 8.30 a 09.00 h.: Iglesia Noticia, informativo de actualidad religiosa con un resumen semanal de lo más destacado, con especial atención al Vaticano y a la Iglesia en España. > 09.00 h.: Santa Misa desde el Monasterio de la Inmaculada Concepción de Toledo. > 09.45 a 10.00 h.: Informativo diocesano, la actualidad de la vida de cada diócesis. En las diócesis en las que no hay informativo diocesano, a esta hora se emite el programa A grandes trazos. > 14.05-14.30 h.: En El Espejo del domingo, nos acercamos a las noticias eclesiales de España y de fuera de nuestras fronteras. Eva Fernández nos da cuenta del Ángelus del Papa en Roma. Entre las secciones habituales los Santos de la semana y el reportaje de Carlos González, Charly. En el tiempo de entrevista tendremos como tema central la Jornada Pro-Orantibus. Para concluir viajaremos hasta el Nuevo Continente para saber algo más de la vida de Hispanoamérica con nuestro compañero Esteban Píttaro. Programas diarios > 02.55 h.: excepto los lunes, Testigos de la Fe. > 12.00 h.: Ángelus. > 13.35-13.55 h.: El Espejo Lunes 12: P. ONÉSIMO DÍAZ, autor de “Historia de los Papas del siglo XX”. Martes 13: P. RAMÓN LÁZARO, superior de los Misioneros de la Consolata en Costa de Marfil. Es uno de los dos españoles que participa en el Capítulo General que se está celebrando en Roma. Miércoles 14: PABLO CHOZA, responsable de los proyectos de Cáritas Madrid con familias de la Cañada Real. Proyectos de adultos y de menores. Enmarcado en el Día de Caridad. Jueves 15: MONS. FRANCISCO CERRO, Obispo de Coria-Cáceres, sobre el IX Congreso Teológico Pastoral (16 y 17 Junio) > 05.58, 14.58, 18.58 y a las 23.55 h.: Línea editorial (Se emiten tres textos distintos -el de la tarde y la noche es el mismo- de dos minutos de duración). Sábado 10 de junio > 05.00 a 06.00 h.: Esta semana en Frontera contaremos con el testimonio de una joven religiosa de los Sagrados Corazones que nos hablará de su vocación. > 23.30 h. UTC: Horizonte, SANTÍSIMA TRINIDAD, DÍA DE LA VIDA CONTEMPLATIVA, entrevista a Rafael Belda, del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la CEE. Domingo 11 de junio (Radio 5) > 08.10 h.: Buena nueva > 08.15 a 09.00 h.: Misa en España, Solemnidad de la SANTÍSIMA TRINIDAD, desde el Colegio Chamberí, de los Hnos. Maristas, en Madrid.

Motivación: Los Hermanos Maristas conmemoran el segundo centenario de su fundación (en enero de 1817). El día 6 de junio se celebra la festividad de su Fundador, San Marcelino Champagnat. (La Iglesia en España celebra este domingo el Día “pro orantibus”, de los religiosos y las religiosas de vida contemplativa). Programas diarios > 05.57 a 06.00 h.: Alborada, lunes a domingo en RNE. Domingo 11 de junio

> 11.00 h.: Periferias. Ana Medina analiza cada semana la actualidad de la Iglesia junto a un grupo de expertos colaboradores. Con motivo del II Aniversario de la Encíclica Laudato Si’ nos acompañarán en plató los jesuitas José Ignacio García y Félix Revilla para profundizar en la Encíclica del Papa Francisco y mostrarnos como ejemplo su trabajo en la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA. Además hablaremos del Informe CIE 2016 que esta semana ha presentado el Servicio Jesuita a Migrantes con Santiago Yerga, coordinador de este servicio y uno de los responsables del informe. > 12.00 h.: Santa Misa desde Toledo. > 13.00 h.: Angelus, desde la Ciudad del Vaticano. Programas diarios > 10.00 h.: Audiencia General (los miércoles) desde la Ciudad del Vaticano, para acercar a los espectadores la catequesis semanal del Santo Padre. > 10.55 h.: Palabra de Vida, el sacerdote Jesús Higueras ofrece breves reflexiones al Evangelio del día. > 11.00 h.: Santa Misa desde la Parroquia de la Concepción, en Madrid. Dentro de nuestro compromiso para hacer una televisión más accesible a personas con discapacidad, los Lunes, Martes, Jueves y Viernes la Santa Misa cuenta con un intérprete en lengua de signos. Domingo 11 de junio > 10.00 h.: En Últimas preguntas hoy nos acompaña Antonio Muñoz, presidente de Acción Católica para hablarnos de la Asamblea y el Encuentro de laicos que se va a celebrar este verano. > 10.25 h.: Testimonio, DIEZ COSAS QUE EL PAPA FRANCISCO PROPONE A LOS PERIODISTAS

El sacerdote y periodista Manuel María Bru acaba de publicar este sencillo libro en el que con claridad, y de forma atractiva, nos acerca el magisterio de los gestos comunicativos del Papa Francisco. Estas son las 10 cosas que el Papa propone a los periodistas (y no solo a ellos). > 10.30 h.: El día del Señor, Solemnidad de la SANTÍSIMA TRINIDAD, la Iglesia en España celebra la Jornada pro Orantibus 2017. Retransmisión de la Eucaristía desde el Colegio Santa Teresa de Perales del Río (diócesis de Getafe) que atienden las carmelitas misioneras. > 11.30 h. Pueblo de Dios (reposición los jueves a las 09.00 h.): SAN PEDRO SULA, EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

La parroquia San Vicente de Paúl cuenta con una importante labor social y educativa. De la mano de los misioneros españoles José Vicente Nácher, Antonio Sánchez y Luis Solé (sacerdote, laico y obispo respectivamente) visitamos uno de sus cuatro dispensarios parroquiales, un centro de capacitación agrícola para jóvenes en el Merendón y los cursos de inglés diseñados para acceder al mundo laboral.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...