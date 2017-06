Programa del viaje del Papa Francisco a Colombia

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO

A COLOMBIA 6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Transmisiones en directo del CTV

(Centro Televisivo Vaticano) Multimedia

Misal para el viaje apostólico

Galería fotográfica Miércoles 6 de septiembre de 2017 ROMA-BOGOTÁ 11.00 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Bogotá 16.30 Llegada en el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá Ceremonia de bienvenida Jueves 7 de septiembre de 2017 BOGOTÁ 9.00 Encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño 9.30 Visita de cortesía al Presidente en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño 10.20 Visita a la Catedral 10.50 Bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio 11.00 Encuentro con los obispos en el salón del Palacio Cardenalicio 15.00 Encuentro con el Comité directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica 16.30 Santa Misa en el Parque Simón Bolívar Viernes 8 de septiembre de 2017 BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-BOGOTÁ 7.50 Salida en avión desde el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá hacia Villavicencio 8.30 Llegada a la Base Aérea de Apiay, en Villavicencio 9.30 Santa Misa en Catama 15.40 Gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas 17.20 Parada en la Cruz de la reconciliación en el Parque de los Fundadores 18.00 Salida en avión hacia Bogotá 18.45 Llegada al área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá Sábado 9 de septiembre de 2017 BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ 8.20 Salida en avión desde el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá hacia Rionegro 9.10 Llegada a la Base Aérea de Rionegro 9.15 Traslado en helicóptero al aeropuerto de Medellín 10.15 Santa Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín 15.00 Encuentro en el Hogar San José 16.00 Encuentro con sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as, seminaristas y sus familias de procedencia en La Macarena Traslado en helicóptero a la Base Aérea de Rionegro 17.30 Salida en avión hacia Bogotá 18.25 Llegada al área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá Domingo 10 de septiembre de 2017 BOGOTÁ-CARTAGENA-ROMA 8.30 Salida en avión hacia Cartagena de Indias 10.00 Llegada al aeropuerto de Cartagena de Indias 10.30 Bendición de la primera piedra de las casas para los sintecho y de la Obra Talitha Qum en la Plaza San Francisco de Asís 12.00 Ángelus en el atrio de San Pedro Claver 12.15 Visita a la Casa Santuario de San Pedro Claver 15.45 Traslado en helicóptero desde la Base Naval al área portuaria de Contecar 16.30 Santa Misa en el área portuaria de Contecar 18.30 Traslado en helicóptero al aeropuerto de Cartagena 18.45 Ceremonia de despedida 19.00 Salida en avión hacia el aeropuerto de Roma/Ciampino Lunes 11 de septiembre de 2017 ROMA 12.40 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino __________________ Huso horario Roma: +2h UTC Bogotá: -5h UTC Villavicencio: -5h UTC Medellín: -5h UTC Cartagena: -5h UTC Boletín de la Oficina de prensa de la Santa Sede, 23.06.2017

