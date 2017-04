Programa del Viaje Apostólico del Papa Francisco a Egipto, del 28 al 29 de abril

(RV, 4-4-2017).- La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó el programa del Viaje Apostólico del Papa Francisco a Egipto, del 28 al 29 de abril próximo.

El Santo Padre iniciará su Visita Apostólica el viernes 28 de abril, saliendo del Aeropuerto romano de Fiumicino, a las 10.45 de la mañana, rumbo al Aeropuerto Internacional de El Cairo, donde llegará alrededor de las 2.00 de la tarde, hora local. Aquí se realizará el Recibimiento oficial y la Ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Heliópolis. En seguida, se llevará acabo la Visita de cortesía al Presidente de la República y al Gran Imán de Al-Azhar. Sucesivamente, el Papa Francisco dirigirá un Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Paz.

Por la tarde, el Santo Padre encontrará a las Autoridades del país a quienes dirigirá un discurso; posteriormente, el Pontífice realizará la Visita de cortesía a S.S. el Papa Tawadros II, donde está previsto el tercer discurso del Papa.

La jornada del sábado 29 de abril, iniciará con la Santa Misa, luego el Papa Francisco almorzará con los Obispos egipcios y el séquito papal. Por la tarde, el Pontífice participará en el Encuentro de oración con el clero, religiosos/as y seminaristas. Finalmente, se tendrá la Ceremonia de despedida y la salida a las 5.00 de la tarde del Aeropuerto Internacional de El Cairo rumbo a Roma, donde la llegada está prevista para las 8.30 de la noche.

