Profesión de fe y juramento de fidelidad de los vicarios generales de Ciudad Real

Profesión de fe y juramento de fidelidad de los vicarios generales, de Pastoral y Judicial y del Secretario particular del obispo de la diócesis de Ciudad Real

En la mañana del martes 12 de septiembre, ha tenido lugar, ante el obispo de la Diócesis, monseñor Gerardo Melgar, el Juramento de Fidelidad y la Profesión de Fe del Vicario general, Tomás Villar Salinas; del Vicario de pastoral, Jesús Navarro Ortiz; del Vicario judicial, Bernardo Torres Escudero; y del Secretario particular del obispo, Ángel Moreno Mayoral; en el salón de actos del Obispado.

En primer lugar, los tres vicarios y el secretario particular, han hecho la Profesión de Fe, continuando con el Juramento de Fidelidad a la Iglesia, para asistir y ayudar al ministerio epis- copal de monseñor Gerardo Melgar. Al final del acto, el obispo ha explicado la confianza depo- sitada en cada uno de ellos, mostrándoles su apoyo en las decisiones que tomen en el ejercicio de sus cargos.

Vicario general

El Vicario general es, además, moderador de Curia. Goza, de acuerdo con el Derecho Canónico, con la potestad ejecutiva que corresponde por derecho al obispo. Mantiene una re- lación constante y estrecha con el obispo con el fin de informarle de los asuntos más importan- tes. Se le encomienda de modo especial atender a la relación con los entes privados y públicos de la sociedad y de la comunidad política, coordinando los diversos organismos, oficios y per- sonas de la Curia Diocesana.

Tomás Villar Salinas es natural de Villanueva de la Fuente. Ingresó en nuestro Semina- rio Diocesano el año 1958 y fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1971. Sus destinos pasto- rales fueron los siguientes: Párroco de Alcoba de los Montes y Santa Quiteria (1971-1976), Pá- rroco de Alcolea de Calatrava y Picón (1976-1978), Consiliario de «Reina de los Ángeles» (1976-1989), Párroco de Carrión de Calatrava (1978-1987). Párroco de San Juan de Ávila, de Ciudad Real, y Delegado Episcopal de Acción Caritativa y Social (1987-1990), Vicerrector del Seminario Diocesano, Formador de Teólogos y Profesor del Seminario (1990-2005). Es licen- ciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Desde 2005 es Vicario general de la Diócesis y, desde 2016, es también Moderador de la Curia.

Vicario episcopal de pastoral

El Vicario episcopal de pastoral es un colaborador inmediato del obispo, al que ayuda y asiste en el gobierno de la Diócesis. Tiene la misma potestad ordinaria que el Vicario general, pero limitada a los asuntos pastorales. Debe coordinar y animar la acción pastoral de toda la Diócesis, bajo la supervisión del obispo y a través de las delegaciones de pastoral, el Consejo Diocesano de Pastoral y el Colegio de Arciprestes que, aunque presididos por el obispo, deben estar animados por el vicario.

Jesús Navarro Ortiz nació en Tomelloso el 6 de julio de 1980. Ingresó en nuestro Semi- nario Diocesano el año 2000 y fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 2007. Ha ejerci- do de administrador parroquial de Santa María Magdalena de Alcubillas y de Vicario parroquial de la parroquia de San Andrés, apóstol, de Villanueva de los Infantes entre los años 2007 y 2013. Fue profesor de Religión Católica en el I.E.S. Francisco de Quevedo de Villanueva de los Infantes durante el mismo periodo. Es Licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Uni- versidad Gregoriana de Roma, donde realizó estudios desde 2013 a 2016. Desde septiembre de 2016 es párroco de San Juan Bautista de la Concepción de La Solana y profesor de Historia de la Iglesia e Historia del Arte Cristiano en el Seminario Diocesano.

Vicario Judicial

El Vicario judicial es un sacerdote «de buena fama, doctor o al menos licenciado en de- recho canónico, y con no menos de treinta años edad» (c. 1420), que ejerce la potestad ordina- ria judicial –de naturaleza vicaria–, y constituye un solo tribunal con el obispo. Es un oficio que el obispo tiene obligación de nombrar, incluso aunque él ejerza la potestad judicial personal- mente. El vicario judicial puede juzgar todas las causas menos las que el obispo se haya reser- vado. Se encarga de administrar el tribunal, sobre todo en el seguimiento del personal asocia- do.

Bernardo Torres Escudero es natural de Valdepeñas, donde nació en 1957. Se ordenó como sacerdote en 1982. Es Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, donde curso los estudios del 1981 al 1983. Y Licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad de Comillas. Actualmente realiza estudios de Derecho Civil en la UNED, y está a punto de finalizar la licencia.

Ha ejercido el Ministerio Pastoral en Porzuna, Bolaños de Calatrava, Parroquia de Pa- rroquia de San Juan de Ávila de Ciudad Real y ha sido Delegado Episcopal de Acción Socio- Caritativa. En todo ese tiempo compaginó su trabajo con el de Profesor de Filosofía del Dere- cho, Derecho Canónico fundamental y Parroquial en el Seminario Diocesano, trabajos que si- gue desempeñando. Además, fue Defensor del Vínculo en el Tribunal Eclesiástico de Ciudad Real. En 2004 se le nombró Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico, cargo que ocupa desde entonces.

Secretario particular

El secretario particular del obispo se encarga de los asuntos más inmediatos de la acti- vidad episcopal, y le acompaña en los viajes pastorales. Además, ha sido nombrado delegado diocesano de Formación y Espiritualidad de Hermandades y Cofradías.

Ángel Moreno Mayoral nació en Malagón en 1982, ingresó en el Seminario Diocesano en 2000 y se ordenó como sacerdote en 2007. Desde entonces, estuvo destinado como párro- co in solidum en la comarca de Almadén entre 2007 y 2011, con especial atención a Gua- dalmez. Entre 2011 y 2017 ha sido vicario parroquial de la parroquia de Campo de Criptana y párroco de la parroquia de Alameda de Cervera.

