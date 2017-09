Primer club social de la Fundación Real Madrid en Reino Unido: empoderando la juventud a través del deporte

Emilio Butragueño, la leyenda del Real Madrid Club de Fútbol, en The Cedars School, Londres

La primera escuela de fútbol y valores en el Reino Unido promovida por el mundialmente famoso Real Madrid Club de Fútbol ha inaugurado recientemente su sede en Londres. Multiculturalismo e inspiración cristiana se dan de la mano para empoderar al futuro del Reino Unido con el trabajo social realizado con jóvenes con menos recursos a través de los valores inherentes al deporte. Y en la ciudad que fuera la más poblada del planeta allá por los albores del siglo XX, Londres. El Club madrileño Real Madrid se asocia así con la escuela The Cedars School, en el barrio londinense de Croydon en la parte menos brillante de Londres, el Sur de la ciudad. Forman parte de la iniciativa la Fundación Football for Unity.

Jordi Picazo, Londres

Empoderar a niños y niñas con menos recursos en el Sur de Londres.

The Cedars School es una escuela privada (Independent School) de educación secundaria, y forma parte de la Fundación Pact. Emplazando su iniciativa en Croydon la Fundación Real Madrid quiere contrarrestar el efecto de la inestabilidad e inseguridad causada por la situación socio-económica menos favorable. Los beneficiarios de la actividad socio-deportiva del Club de Cristiano Ronaldo serán niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y los 11 años de entonos menos favorecidos social o económicamente en este barrio del sur de Londres. Posteriormente se ampliará hasta la edad de 17 años.

La escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid quiere seguir el ejemplo del crack del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, que cuando niño no contaba con muchos recursos pero que ha llegado a lo más alto gracias a su talento y su esfuerzo. Así, Cristiano Ronaldo será la inspiración y el alma de un proyecto liderado por la leyenda del futbol español, el madridista Emilio Butragueño.

Un alcalde musulmán y un deportista cristiano juntos por el progreso y la convivencia

El actual alcalde de Londres Sadiq Khan, primer alcalde musulmán de esta ciudad, y el mánager de relaciones institucionales de la Fundación del Real Madrid, Emilio Butragueño, inauguraron la escuela de fútbol el pasado 22 de marzo, “con el objetivo de encontrar a los talentos que serán como Gareth Bale y Cristiano Ronaldo en unos años”.

Emilio Butragueño, conocido como una de las “leyendas del Club”, y que jugó 350 partidos para el Real Madrid, 69 partidos en competiciones internacionales para España y dos Copas del Mundo. Jugó seis veces la liga entre los años 80 y 90.

Emilio Butragueño, “el Buitre”, en el “kick off”oficial de la escuela de fútbol durante su inauguración.

Butragueño manifestó durante la inauguración a la prensa estar “contento de estar aquí porque en la Fundación del Real Madrid creemos realmente en el deporte como vía de integración social y de desarrollo personal”, y explicó que “el objetivo del proyecto es apoyar a los niños y jóvenes ofreciéndoles actividades para desarrollar sus habilidades, tanto en el deporte como en la integración social y relacional”.

El director de la escuela secundaria, Robert Tegue, en el centro

A su vez Robert Teague, director de la escuela The Cedars, confesó que se siente “encantado por ser parte de este emocionante proyecto de colaboración entre el Real Madrid y The Cedars School. Será una realidad muy importante para la comunidad local y ciertamente beneficiará a muchísimos niños y jóvenes. Lo más brillante del proyecto desde mi punto de vista es que no se trata solamente de enseñar la técnica del fútbol sino más bien de preparar a estos jóvenes para el juego de la vida. El desarrollo integral del carácter de los niños les ayuda a convertir sus sueños en realidad y les capacita para ayudar también a otros en ese camino”.

Educación en valores y deporte para eliminar la violencia

La Fundación Kinetic, tercer socio en esta expendeduría es una organización benéfica de deportes de Croydon que nació a raíz de los disturbios de Londres en 2011. En esos disturbios resultó muerto Mark Duggan por parte de la policía. “Estos disturbios se iniciaron en el barrio londinense de Tottenham el 6 de agosto de 2011, tras el fallecimiento de Mark Duggan, un joven de 29 años padre de cuatro hijos, de raza negra, que murió por disparos de la Policía Metropolitana de Londres. Con la educación de calidad de trata de evitar y eliminar de raíz la violencia Recreacional, acabar con la apología a la cultura de pandillas, erradicar la irresponsabilidad social” (ver aquí ).

La Prensa y los políticos vieron en las siguientes las principales causas de esos acontecimientos: Racismo, exclusión social y altos índices de pobreza, junto con un sentimiento de ampliación de la brecha social. Sentimiento “Underclass” (desclasificado social, usado en el sentido de una orientación al trabajo fácil o gratificación inmediata). Un sentido de “derecho” al disturbio entre la juventud británica. Sin embargo en una encuesta social realizada a 2.534 adultos se les pidió a los británicos lo que fue la principal causa de los disturbios, y las respuestas parecen ser analizadas con otros ojos, pues cifran en un 42% los que creen que la causa fue el comportamiento criminal, mientras el 26% echan la culpa a la cultura de pandillas, el 8% ve la causa en una reducción del presupuesto del gobierno, el 5% achaca la culpa al desempleo, un 5% dice que el detonante son las tensiones raciales, un 3% piensan que la principal causa es la falta de actuación policial y un 11% no sabe o no opina (ver aquí ).

La estrategia: deportes x valores

El Real Madrid formará a entrenadores locales para que lleven la administración ordinaria de la escuela de fútbol, y los asesorará constantemente. Las sesiones de entrenamiento son gratuitas y tienen lugar los fines de semana, y en su inicio no hace falta ni inscripción: “pásate y juega”, vendría a ser el lema.

Espíritu cristiano y multiculturalismo

La iniciativa da cabida a niños y niñas de todas las razas y religiones

The Cedars, es parte de la Fundación PACT, y es el primer grupo, ya con una andadura importante de más de 70 años que lidera escuelas de orientación católica que por primera vez no son salidas de la diócesis sino de laicos: hombres y mujeres de ideario católico y con la colaboración de familias de todas las creencias religiosas o ninguna, que coinciden en el ideario de educar a los hijos con valores. En la página Web de la escuela se lee: “PACT (Parents, Children and Teachers in Partnership [Padres, Alumnos, Profesores en colaboración]) nació en 1993 como una iniciativa personal de padres y madres de familia y educadores para poner en funcionamiento escuelas que asistan a los padres en su tarea como primeros educadores de sus hijos. PACT a través de sus escuelas proporciona un sistema de educación privada con un espíritu católico para niños y niñas y adolescentes entre las edades de 3 y 18 años”. Entre las familias hay procedencias de decenas de religiones distintas además de no creyentes, y las escuelas están inspiradas en las enseñanzas de San Josemaría; han encargado la formación espiritual de la comunidad educativa la Prelatura del Opus Dei, presente en Londres desde hace más de 70 años y que el mismo San Josemaría visitó alentando sus primeras iniciativas apostólicas.

La escuela de fútbol del Real Madrid ha sido estratégicamente colocada en el barrio londinense de Croydon para encontrar jóvenes menos favorecidos socio económicamente con el objetivo de formarles y promocionarles hacia el éxito a través del deporte del fútbol: “From zero to héroe”, como dicen los ingleses, de cero al cielo”. Muchos de los futbolistas y entrenadores más conocidos del mundo pertenecen a esta zona del sur de Londres, como el ex seleccionador de Inglaterra Roy Hodgson, la leyenda del Arsenal Ian Wright y el dúo de Crystal Palace Jason Puncheon y Wilfred Zaha. Por esta razón se dice que Londres es un “punto caliente de talento futbolístico”.

Otros proyectos en el mundo de la Fundación del Real Madrid.

El club del Real Madrid ya trabaja con más de 50.000 personas en 75 países diferentes para seguir en la cima del éxito futbolístico y continuar encontrando a los talentos por los que el club es conocido a nivel mundial.

