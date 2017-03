Primer aniversario del Papa Francisco en Instagram

(RV).- El 19 de marzo de 2016, tercer aniversario del inicio de su Pontificado, el Papa inauguró su cuenta oficial en Instagram bajo el nombre Franciscus. En efecto, el día en el que la Iglesia celebra a San José, a quien el Pontífice tiene una especial devoción, publicó su primera foto e hizo un pedido especial en nueve idiomas a los usuarios de la popular red social: “Recen por mí”. El mismo lo anunció a través de su cuenta en Twitter @Pontifex con el siguiente tuit: “Inicio un nuevo camino, en Instagram, para recorrer con ustedes el camino de la misericordia y de la ternura de Dios”.

A un año de este evento nuestro colega Alessando Gisotti conversó con mons. Lucio Adrián Ruíz, Secretario de la secretaría para la Comunicación.

Radio Vaticana, 18-3-2017

