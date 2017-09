Previsiones eclesiásticas de la semana del 19 al 25 de septiembre

El martes 19 de septiembre, se celebrará la memoria litúrgica de San Jenaro, Obispo de Benevento y muerto mártir por Cristo cerca de Nápoles, en la región italiana de Campania, en el siglo IV, que eran tiempos de persecución contra la fe cristiana.

El miércoles 20 de septiembre, el Papa Francisco celebrará a partir de las 10.00 de la mañana su acostumbrada Audiencia General, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro y en la que participarán varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, deseosos de escuchar la catequesis semanal del Santo Padre, rezar por sus intenciones y recibir su bendición apostólica.

Ese día en Roma, en la Iglesia de San Nicolás de Tolentino, a las 18.00, tendrá lugar la celebración eucarística que presidirá el Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales con ocasión de la fiesta nacional armenia y del 25º aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República de Armenia y la Santa Sede.

Del 20 al 22 de septiembre en la capital de Francia se celebrará un seminario para periodistas y comunicadores cristianos organizado por la Conferencia de las Iglesias europeas. El objetivo de este evento es ofrecer un tiempo para discutir acerca de los desafíos que todos afrontamos al comunicar la perspectiva cristiana en una Europa cada vez más secular y multicultural.

El jueves 21 de septiembre se celebrará la memoria litúrgica de San Mateo, Apóstol y Evangelista. Ese día se cumplirá el tercer aniversario de la visita del Papa Francisco a Tirana (Albania), que tuvo lugar en 2014.

También el 21 de septiembre se celebrará la Jornada Internacional de Oración por la Paz, organizada por el Consejo Mundial de Iglesias en coincidencia con el Día Internacional de la Paz instituido por las Naciones Unidas, que este año lleva por lema: “Juntos por la paz: respeto, seguridad y dignidad para todos”.

El viernes 22 de septiembre el Papa Francisco recibirá en audiencia al Sr. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República de Perú, con su esposa y séquito.

Ese día se presentará el libro del Arzobispo Silvano María Tomasi titulado: “El Vaticano en la familia de las naciones”, que contará con la participación del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad.

Del 22 al 24 de septiembre en Roma, en la Parroquia de Santa Rita, tendrá lugar el XXI Encuentro nacional de los voluntarios, amigos y sostenedores de Apurimac, la Asociación nacida en 1992 para sostener las misiones agustinianas en el Sur del mundo.

El sábado 23 de septiembre se celebrará la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, cuyo nombre era Francesco Forgione, y a quien canonizó San Juan Pablo II el 16 de junio del año 2002.

El domingo 24 de septiembre el Papa Francisco celebrará la Santa Misa, a las 9.30 en la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos por el Cuerpo de la Gendarmería.

Y a mediodía el Pontífice rezará la antífona mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro para escuchar su comentario al Evangelio, rezar por sus intenciones de Pastor de la Iglesia Universal y recibir su bendición apostólica.

El lunes 25 de septiembre se cumplirá el segundo aniversario de la visita del Papa Francisco a la sede de las Naciones Unidas, en el ámbito de su Viaje Apostólico Internacional a los EEUU.

(María Fernanda Bernasconi – RV).

Una vista de la Plaza de San Pedro. Previsiones de la semana del 19 al 25 de septiembre. – ANSA

(RV, 18-9-2017).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...