Previsiones eclesiales de la semana del 7 al 13 de marzo

Foto: Una vista de la Plaza de San Pedro – AFP

(RV, 6-3-2017).- El martes 7 de marzo, en el ámbito de los Ejercicios Espirituales del Papa y la Curia Roma que comenzaron la tarde del domingo anterior en la Casa del Divino Maestro de Ariccia, sobre el tema: “Pasión, muerte y resurrección de Jesús según Mateo”, se abordará en la meditación matutina: “La oración en el Getsemaní y el arresto de Jesús”, y en la vespertina: “Judas y el campo de la sangre”.

El miércoles 8 de marzo, memoria litúrgica de San Juan de Dios, fundador de los Hermanos Hospitalarios, Patrono de los Enfermos, no tendrá lugar la Audiencia General del Papa Francisco, a causa de los Ejercicios Espirituales de la Curia Roma en la localidad de Ariccia. En ese cuarto día de Ejercicios, la primera meditación se titula: “El proceso romano, la esposa de Pilatos y los sueños de Dios”, mientras la vespertina lleva por título: “La muerte del Mesías”.

Ese día en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana, a las 17.30, se presentará el libro titulado: “Testigos de la fe. Experiencias personales y colectivas de los católicos en Europa centro-oriental bajo el régimen comunistas”, a cargo de Jan Mikrut.

Mientras en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum comenzará un ciclo de conferencias sobre el tema: “Teología y evangelización”, con ocasión de los 500 años de la reforma luterana. La primera conferencia se referirá al “Principio de la Sola Escritura, el problema del carácter canónico y el uso de la Biblia entre los luteranos a la luz del criticismo bíblico”.

Asimismo el 8 de marzo se celebra la Jornada Mundial de las Naciones Unidas por los derechos de la mujer y la paz internacional.

El jueves 9 de marzo, memoria litúrgica de Santa Francisca Romana, fundadora de las Oblatas de Tor de’ Specchi, se cumplirá el quinto día de los Ejercicios Espirituales del Papa y la Curia Romana en preparación a la Pascua. La meditación matutina se titula: “La sepultura y el sábado de Jesús”. Y la vespertina se refiere a: “La tumba vacía y la resurrección”.

Ese día en la iglesia de San Anselmo en el Aventino, a las 17.30, tendrá lugar un Recital de canto gregoriano organizado por el Pontificio Instituto Litúrgico y los alumnos del Máster en Música.

En cambio en Turín, a las 21.00, en la Sala del Consejo comunal, se celebrará un encuentro sobre “la Iglesia y el Papa Francisco. Mal humor y reforma”.

El viernes 10 de marzo, concluirán los Ejercicios Espirituales del Papa y la Curia Romana en la Casa del Divino Maestro de Ariccia sobre el tema: “Pasión, muerte y resurrección de Jesús según Mateo”. Tras la meditación conclusiva, a las 9.30, está previsto el regreso de la familia pontificia a la Ciudad del Vaticano.

Ese mismo día, a las 9.00, en la Capilla Redemptoris Mater, del Palacio Apostólico, el Padre Raniero Cantalamessa, Predicador de la Casa Pontificia, ofrecerá su primera predicación de Cuaresma sobre el tema: “Nadie puede decir: ¡Jesús es el Señor! Sino en el Espíritu Santo. El Paráclito nos introduce en la plena verdad sobre su misterio pascual”.

Prosiguiendo la reflexión de Adviento sobre el Espíritu Santo que debe permear toda la vida y el anuncio de la Iglesia, en las meditaciones cuaresmales se trata de pasar del tercero al segundo artículo del Credo, arrojando luz acerca de cómo el Espíritu Santo “nos introduce en la verdad plena” sobre Cristo y su misterio pascual, es decir sobre el ser y actuar del Salvador. De la misión de Cristo, en sintonía con el tiempo litúrgico de preparación a la Pascua, se desea profundizar en el papel del Espíritu Santo en la muerte y en la resurrección de Cristo y en nuestro mismo destino de muerte y resurrección.

El sábado 11 de marzo el Papa Francisco celebrará el 59º aniversario de su vida religiosa en la Compañía de Jesús. En efecto, Jorge Mario Bergoglio entró en la Orden de los jesuitas el 11 de marzo de 1958, mientras fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 y realizó su profesión solemne el 22 de abril de 1973.

El 12 de marzo, II Domingo de Cuaresma, el Santo Padre rezará a mediodía la oración mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro, deseosos de escuchar su comentario al Evangelio y de recibir su bendición apostólica.

Por la tarde, a partir de las 16.00, el Papa Bergoglio, en su calidad de Obispo de Roma realizará una visita pastoral a otra parroquia de su diócesis, en este caso a la de Santa Magdalena de Canosa en el barrio de Ottavia.

Ese día se recordará el 28º aniversario del nacimiento de la Web, es decir el sistema de documentos o páginas interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet. En efecto, el 12 de marzo del año 1989 Tim Berners Lee, un ingeniero informático del Cern, es decir de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, presentaba a su superior una propuesta para optimizar el intercambio de informaciones entre los diversos laboratorios, grupos y secciones de investigación de este Instituto de Ginebra. En aquella hoja se había trazado un escueto algoritmo que se habría convertido, con la colaboración del ingeniero informático Robert Cailliau, en el World Wide Web, es decir la Web.

El lunes 13 de marzo se recordará el IV aniversario de la elección del Papa Francisco.

Ese día en la Basílica Vaticana tendrá lugar la Celebración de las Vísperas Anglicanas.

En efecto, por primera vez en la historia, tendrá lugar la oración coral de la tarde según el uso anglicano en la Basílica de San Pedro. Comunicó la noticia el Centro Anglicano de Roma. De hecho nunca antes había sucedido que una función de este tipo, en parte equivalente a las Vísperas católicas, fuera celebrada en el altar de la Cátedra de San Pedro. Sin embargo, este evento será posible gracias al permiso acordado por el Cardenal Angelo Comastri, Arcipreste de la Basílica Vaticana, quien perfeccionó los detalles de la celebración con el director del Centro Anglicano de Roma, el Arzobispo David Moxon, quien presidirá el servicio litúrgico. En cambio el predicador será el Arzobispo católico inglés Arthur Roche, Secretario de la Congregación para el Culto divino y la disciplina de los sacramentos.

Esta liturgia será animada por el Coro del Merton College de Oxford. Se informa asimismo que este evento se realizará en el marco de las celebraciones por el quincuagésimo aniversario del diálogo entre la Iglesia católica y la anglicana, que se restableció con el encuentro, del 23 de marzo de 1966, entre el beato Pablo VI y el Arzobispo de Canterbury, Michael Ramsey. Una cita histórica después de la cual se instituyó el Centro anglicano de la capital italiana. Ya el 5 de octubre del año pasado, el Papa Francisco había celebrado ese importante aniversario con las Vísperas ecuménicas en la Basílica romana de San Gregorio en el Celio junto al Arzobispo Justin Welby.

La fecha de esta celebración ha sido elegida por ser la más cercana a la día de San Gregorio Magno, patrón de las relaciones entre ambas Iglesias, puesto que ese Papa es quien llevó el cristianismo a Gran Bretaña mediante la acción evangelizadora de algunos monjes benedictinos del cenobio romano de San Andrés en el Celio, entre los cuales se recuerda a San Agustín, que llegó a ser el primer Arzobispo de Canterbury.

(María Fernanda Bernasconi – RV).

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...