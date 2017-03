Previsiones eclesiales de la semana del 28 de marzo al 3 de abril

El martes 28 de marzo comenzará en Lourdes la Asamblea plenaria de primavera de la Conferencia Episcopal francesa, que concluirá el día 31.

En Aparecida, Brasil, del 28 al 29 de marzo tendrá lugar el primer Congreso de las radios católicas de esta nación, organizado por la Red Católica de Radio, con la participación de la Comisión Episcopal para la Comunicación de la Conferencia Episcopal Brasileña. Se tratará de un momento de participación y de crecimiento común, que tendrá como tema principal el pasaje de las transmisiones radiofónicas de la banda AM a FM.

Además, este evento permitirá un acercamiento jurídico y técnico al problema, dado que existen diversas dudas acerca del proceso de migración de las bandas AM por FM, razón por la cual se subraya la necesidad de la presencia de los responsables de las radios de propiedad de la Iglesia católica y de las que se han asociado a ella, a fin de tomar decisiones bien ponderadas y jurídicamente fundadas.

El miércoles 29 de marzo el Papa Francisco celebrará su tradicional audiencia general en la Plaza de San Pedro, ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos deseosos de escuchar su catequesis semanal, rezar por sus intenciones y recibir su bendición apostólica.

El jueves 30 de marzo en la Iglesia de Santa María de la Piedad en el Camposanto Teutónico de la Ciudad del Vaticano, a las 18.00, tendrá lugar un concierto organizado por el Pontificio Comité de Ciencias Históricas en que se ejecutará música de la Reforma.

Ese día en el Auditorio del Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense, se llevará a cabo un seminario de estudio titulado: “Vino y aceite sobre las heridas. La experiencia de las rupturas en la familia”.

El viernes 31 de marzo, en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico del Vaticano, a las 9.00, el Pontífice asistirá a la cuarta Predicación de Cuaresma del Padre Raniero Cantalamessa, Predicador de la Casa Pontificia, sobre el tema general: “Nadie puede decir: ‘¡Jesús es el Señor! Sino en el Espíritu Santo” (1 Co 15, 3). El Paráclito nos introduce en la “verdad plena” sobre Jesucristo y sobre su misterio pascual.

El sábado 1 de abril, en el Auditorio San Fidel de Milán, se celebrará el segundo Foro Nacional de Ética Civil, que contará con la intervención, entre otros, del Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Con esta iniciativa, que concluirá el 2 de abril, se desea ayudar a realizar el pasaje de una riqueza fragmentada de buenas prácticas a la elaboración de perspectivas compartidas.

El 2 de abril, V Domingo de Cuaresma, se cumplirá el 12º aniversario del fallecimiento de San Juan Pablo II. Ese día el Santo Padre Francisco realizará una Visita pastoral a la localidad italiana de Carpi. A las 10.30 el Pontífice celebrará la Santa Misa en la Plaza de los Mártires, al término de la cual dirigirá la oración mariana del Ángelus dominical y bendecirá las primeras piedras de tres nuevos edificios de la Diócesis de Carpi, a saber: de la Parroquia de Santa Ágata; de la Casa de Ejercicios Espirituales de San Antonio en Novi; y de la “Ciudadela de la Caridad”.

Tras almorzar en el Seminario episcopal con los Obispos de la región y los sacerdotes ancianos residentes en la Casa del Clero, así como con los seminaristas, Francisco celebrará un encuentro con los sacerdotes diocesanos, los consagrados y los seminaristas.

Después de una breve visita a la Catedral, el Santo Padre se trasladará en automóvil a Mirándola, donde también visitará la Catedral – aún inhabilitada a causa del terremoto – y en la plaza de enfrente se dirigirá a las poblaciones afectadas por el sismo. A continuación – y antes de regresar en helicóptero a la Ciudad del Vaticano – en la zona adyacente a la Parroquia de Santiago Roncole, depositará un homenaje floral ante el Monumento que recuerda a las víctimas.

El lunes 3 de abril se cumplirá el segundo aniversario de la canonización de Giuseppe de Anchieta, Apóstol de Brasil, a quien el Papa Francisco declaró santo el 3 de abril de 2014 mediante la canonización equipolente.

