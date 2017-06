Previsiones eclesiales de la semana del 27 de junio al 2 de julio 2017-06-26 Radio VaticanaEl martes 27 de junio el Papa Francisco presidirá a las 8.00 en la Capilla Paulina de la Ciudad del Vaticano, la concelebración Eucarística con los Cardenales presentes en Roma con motivo del XXV aniversario de Ordenación Episcopal del Santo Padre. A las 9.30 el Obispo de Roma recibirá en audiencia a una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Y, a continuación, el Pontífice celebrará un encuentro con el Cardenal George Pell, Prefecto de la Secretaría para la Economía. A mediodía, en la Sala de Conferencias de los Museos Vaticano se presentará el documental titulado “Papa Francisco mi idea del arte”. Ese día en Roma, en la sede de la Universidad Católica, a las 17.00 tendrán lugar las celebraciones con motivo de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ante la presencia del Cardenal Angelo Comastri, Vicario General de Su Santidad para la Ciudad del Vaticano. Abrirá la ceremonia el Rector de la Universidad del Sagrado Corazón, el Profesor Franco Anelli. A las 18.30, en la iglesia central, el Cardenal Comastri presidirá la Santa Misa que concelebrará con Monseñor Claudio Giuliodori, Asistente eclesiástico general de esta Alta Casa de estudios. El miércoles 28 de junio el Papa Francisco comenzará sus actividades públicas a las 9.00, recibiendo en al Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano a unos mil delegados de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (Cisl). A partir de las 10.00 el Pontífice celebrará en la Plaza de San Pedro su tradicional Audiencia General ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, deseosos de escuchar su catequesis semanal, rezar por sus intenciones de Pastor de la Iglesia Universal y recibir su bendición apostólica. Y a las 16.00, en la Basílica Vaticana tendrá lugar el Consistorio Ordinario Público para la creación de cinco nuevos Cardenales. El anuncio, recordamos, lo hizo el Santo Padre al término de la oración mariana del Regina Coeli del 21 de pasado mayo. Los nuevos Purpurados, procedentes de cinco naciones, son: Monseñor Jean Zerbo, Arzobispo de Bamako, Malí; Monseñor Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona, España; Monseñor Anders Arborelius, Obispo de Estocolmo, Suecia; Monseñor Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Obispo titular de Acque nuove di Proconsolare, Vicario Apostólico de Pakse, Laos y Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Obispo titular de Mulli, Auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador, El Salvador. Posteriormente, de 18.00 a 20.00, en el Atrio del Aula Pablo VI, se llevarán a cabo las visitas de cortesía a los nuevos Purpurados creados por el Papa en el Consistorio. El jueves 29 de junio en la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles y patronos de Roma, el Santo Padre presidirá la Santa Misa, a las 9.30 en la Plaza de San Pedro, con el rito de bendición de los Palios para los nuevos Arzobispos Metropolitanos. Junto a ellos, estarán presentes los nuevos cinco Cardenales creados el día anterior y el Colegio Cardenalicio, con diversos obispos y presbíteros. A mediodía, el Obispo de Roma rezará la oración mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro. El viernes 30 de junio el Santo Padre recibirá en audiencias separadas al Cardenal Gerhard Ludwig Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, Arzobispo de San Juan de Cuyo en Argentina; al Embajador de la República de Montenegro ante la Santa Sede, en visita de despedida y a la Embajadora de Lituania, también en visita de despedida. Además, Francisco recibirá a una delegación de la “Fundación Vitae” y, por último, celebrará un encuentro en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, con los casi doscientos miembros de la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana. El domingo 2 de julio el Papa Bergoglio rezará a mediodía la oración mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro. (María Fernanda Bernasconi – RV). (from Vatican Radio)

