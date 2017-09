Previsiones eclesiales de la semana del 26 de septiembre al 1 de octubre El martes 26 de septiembre, en la memoria litúrgica de los santos Cosme y Damián, mártires, se recordará el nacimiento del Beato Pablo VI. En efecto, el Papa Giovanni Battista Montini, nació el 26 de septiembre de 1897. Ese día, en el Instituto del Mundo Árabe de París, se inaugurará la exposición titulada “Cristianos de Oriente – Dos mil años de historia”. En esta muestra se expondrán documentos y obras antiguos y únicos para relatar y documentar la presencia milenaria de los cristianos en esa región y el trabajo y contribución a la vida cultural, política e intelectual del mundo árabe en el curso de los siglos. También el 26 de septiembre se celebrará la Jornada Internacional para la eliminación total de las armas nucleares, establecida por la ONU. La fecha recuerda la noche del 26 de septiembre de 1983 cuando el coronel soviético Petrov decidió correctamente considerar un error las alarmas de los misiles que veía en sus pantallas y no lanzar los bombarderos atómicos que habría contado entre sus blancos las ciudades de Washington y Nueva York. Del 26 al 30 de septiembre se llevará a cabo la Peregrinación nacional a Lourdes de la Unitalsi, es decir, la Unión Nacional Italiana para el traslado de los enfermos a ese y otros Santuarios Internacionales. El tema de esta edición será “Grandes cosas ha hecho por mí el Omnipotente”, según un versículo del Evangelio de San Lucas. Los días 26 y 27 de septiembre se reunirá en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Entre los temas que tratará se destaca el estudio de la ideología de género y sus repercusiones en la legislación española, la recepción de la nueva edición en español del Misal Romano, la presentación de la situación actual del Tribunal de la Rota en España y la propuesta de un fondo común inter-diocesano para el próximo año 2018. El miércoles 27 de septiembre, el Papa Francisco celebrará a partir de las 10.00 de la mañana su acostumbrada Audiencia General, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro y en la que participarán varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, deseosos de escuchar su catequesis, rezar por sus intenciones y recibir su bendición apostólica. Ese día concluirá la visita a Japón, iniciada el pasado día 17, del Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Por otra parte, a las 11.00, en la Sala de Prensa de la Santa Sede, se presentarán las próximas iniciativas de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI. Intervendrán, entre otros, el Cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura y el Padre Federico Lombardi, S.I., Presidente del Consejo de Administración de la mencionada Fundación. El jueves 28 de septiembre tendrá lugar en el Vaticano la Visita “ad Limina apostolorum”, es decir a las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Ecuador. Ese día se cumplirá el 39º aniversario de la muerte de Juan Pablo I. Albino Luciani fue elegido el 26 de agosto de 1978 y tras 33 días de Pontificado el Papa fue encontrado exánime en su cama la mañana del 28 de septiembre. El Pontificado del llamado “Papa de la sonrisa” es uno de los más breves de la historia. También el 28 de septiembre en la sede de la Pontificia Comisión para América Latina tendrá lugar una mesa redonda sobre el tema “Análisis histórico-académico de las relaciones bilaterales entre México y la Santa Sede”. Intervendrán entre otros el Embajador Jaime del Arenal y el Profesor Guzmán Carriquiry. El evento coincide con el 25º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados y ha sido organizado por la Embajada de México ante la Santa Sede. El viernes 29 de septiembre en la Sala de Prensa de la Santa Sede se tendrá un encuentro acerca del Congreso internacional sobre la protección de los menores en el mundo digital que se llevará a cabo en la Pontificia Universidad Gregoriana del 3 al 6 del próximo mes de octubre. El sábado 30 de septiembre se celebrará la memoria litúrgica de San Jerónimo, presbítero y Doctor de la Iglesia, quien nació en Dalmacia y estudió en Roma donde cultivó con esmero todos los saberes y recibió el bautismo cristiano. El domingo 1 de octubre el Papa Francisco rezará a mediodía la antífona mariana del ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro para escuchar su comentario al Evangelio, orar por sus intenciones de Pastor de la Iglesia Universal y recibir su bendición apostólica. (María Fernanda Bernasconi – RV). Una vista de la Plaza de San Pedro. Previsiones de la semana 26 de septiembre al 1º de octubre. – ANSA (RV, 26-9-2017).-

