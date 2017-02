Previsiones eclesiales de la semana del 21 al 27 de febrero

El martes 21 de febrero el Papa Francisco celebrará el 16º aniversario de su cardenalato. En efecto, Jorge Mario Bergoglio fue creado cardenal el 21 de febrero del año 2001 por el entonces Pontífice San Juan Pablo II.

El miércoles 22 de febrero, Solemnidad de la Cátedra de San Pedro, el Santo Padre Francisco celebrará su tradicional Audiencia General, en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, deseosos de escuchar su catequesis semanal y de recibir su bendición apostólica.

Ese día se cumplirá el 12 aniversario de la muerte de Luigi Giussani, fundador del movimiento “Comunión y Liberación”, quien falleció precisamente el 22 de febrero del año 2005.

Además, a partir de las 20.00, en la Basílica romana de la Santa Cruz en Jerusalén, se celebrará un encuentro en preparación a la Cuaresma con los estudiantes de las Universidades de la capital Italia, que presidirá el Obispo Auxiliar de la Diócesis del Papa, Monseñor Lorenzo Leuzzi, Delegado para la Pastoral Universitaria.

Del 22 al 25 de febrero en Roma comenzará el Curso de formación para los párrocos acerca del nuevo proceso matrimonial, organizado por el Tribunal Apostólico de la Rota Romana.

A partir del 22 de febrero, en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma comenzará un curso de trece lecciones sobre las Confesiones de Agustín de Hipona.

El jueves 23 de febrero los Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile realizarán su visita ad limina Apostolorum, es decir a las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo.

Del 23 al 24 de febrero en la Ciudad del Vaticano la Pontificia Academia para las Ciencias ha organizado un encuentro sobre el tema del derecho humano que implica el agua, para ofrecer un estudio interdisciplinario sobre el papel central de las políticas públicas en la administración de este bien de primera necesidad y de los servicios ambientales.

Mientras en la ciudad de Florencia, del 23 al 25 de febrero se celebrará el Seminario Nacional de la oficina para los problemas sociales y el trabajo, de la Conferencia Episcopal Italiana.

El viernes 24 de febrero se celebrará la 13ª edición de la campaña internacional titulada “Me ilumino menos”, orientada hacia el ahorro energético, que lanzó a transmisión radiofónica Caterpillar de Radio 2 de la RAI y que cuenta con el patrocinio del Parlamento Europeo. Ese día a las 18.00, los adherentes a esta iniciativa apagarán, durante algunos minutos, las luces y los dispositivos electrónicos no indispensables. Y de hecho, desde las 20.30 y hasta las 21.30 también debería apagarse la iluminación de la Cúpula de San Pedro.

El sábado 25 de febrero el Papa Francisco recibirá en audiencia a los participantes en el curso sobre el proceso matrimonial.

Ese día se cumplirá el tercer aniversario de la publicación de la Carta del Santo Padre Francisco a las Familias.

Mientras a las 8.00, en la Capilla Newman del Palacio de Propaganda Fide, se celebrará una Misa para recordar el cumpleaños del beato John Henry Newman.

El domingo 26 de febrero el Papa Francisco rezará a mediodía la oración mariana del ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro, deseosos de escuchar su comentario al Evangelio y de recibir su bendición apostólica.

Y a partir de las 16.00 el Obispo de Roma realizará una visita a la Iglesia Anglicana de Todos los Santos.

