Previsiones eclesiales de la semana del 14 al 20 de febrero

Foto: Una vista de la Plaza de San Pedro – ANSA

El martes 14 de febrero, fiesta litúrgica de los Santos Cirilo y Metodio, Patronos de Europa, proseguirán los trabajos en la Ciudad del Vaticano, de la XVIII Reunión del Consejo de los Nueve Cardenales, que comenzó el día anterior y que concluirá al día siguiente.

El miércoles 15 de febrero a partir de las 10.00 en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco celebrará su acostumbrada Audiencia General, ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, deseosos de escuchar su catequesis semanal y de recibir su bendición apostólica.

Ese día se recordará el 63º aniversario del bombardeo de la abadía benedictina de Montecassino, que se produjo el 15 de febrero de 1944.

El jueves 16 de febrero comenzará en California, EEUU, el IV Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, que concluirá el día 19. Presidirá el encuentro el Cardenal Peter Turkson. La última edición de este evento se celebró en Roma, del 2 al 5 de noviembre del año pasado con la participación de cinco mil representantes de varias partes del mundo y que fueron recibidos por el Santo Padre Francisco.

El viernes 17 de febrero, en que se celebrará la Memoria litúrgica de los Siete Fundadores de la Orden de los Siervos de María, el Papa Francisco visitará la Universidad de Roma Tres.

Ese día se cumplirá el 9º aniversario de la Declaración de la Independencia de Kosovo.

El sábado 18 de febrero se celebrará el 33º aniversario de la revisión del Concordato entre la Santa Sede e Italia, que aportó modificaciones a los Pactos Lateranenses de 1929 entre la Santa Sede y el Estado Italiano. El nuevo Concordato fue firmado bajo el Pontificado de Juan Pablo II, por el Cardenal Secretario de Estado, Agostino Casaroli y por el entonces Presidente del Consejo de Ministros italiano Bettino Craxi.

Ese día se cumplirá el 453º aniversario de la muerte de Miguel Ángel Buonarroti, protagonista del Renacimiento italiano, famoso en todo el mundo por sus obras de arte tanto en el ámbito de la escultura, como de la pintura tal como se observar al admirar el Juicio Universal que decora la Capilla Sixtina.

El domingo 19 de febrero, el Papa Bergoglio rezará a mediodía la oración del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro para escuchar su comentario al Evangelio y recibir su bendición apostólica.

Ese día a partir de las 16.00 el Obispo de Roma realizará una visita pastoral a la Parroquia “Santa María Josefa del Corazón de Jesús en Castelverde”.

El 19 de febrero se celebrará el primer turno de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El lunes 20 de febrero comenzará en Roma el curso de formación en voluntariado organizado por la Caritas de la capital italiana. Esta iniciativa prevé diez encuentros estructurados en módulos de profundización que se concluirá el 13 de abril.

En Ginebra ese día deberían comenzar las conversaciones de paz sobre Siria.

Además, el 20 de febrero se celebrará la Jornada Mundial de la Justicia Social instituida por la ONU.

(María Fernanda Bernasconi – RV).

(RV, 13-2-2017).-

