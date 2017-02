Previsiones eclesiales de la semana del 1 al 6 de marzo

Foto: Una vista de la Plaza de San Pedro – OSS_ROM

(RV).- El 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, el Santo Padre Francisco celebrará su tradicional Audiencia General, a las 10.00 en la Plaza de San Pedro, ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, deseosos de escuchar su catequesis semanal y de recibir su bendición apostólica.

Por la tarde, el Pontífice se trasladará al barrio romano del Aventino para las tradicionales celebraciones del primer día de Cuaresma. En efecto a partir de las 16.30, en la iglesia de San Anselmo tendrá lugar la liturgia a la que seguirá la procesión penitencial hacia la cercana basílica de Santa Sabina. Participarán en la procesión los cardenales, arzobispos, obispos y monjes benedictinos de San Anselmo, así como los padres dominicanos de Santa Sabina y diversos fieles. Y, por último, a las 17.00, el Papa Francisco celebrará la Santa Misa con el rito de la bendición e imposición de las cenizas.

También el 1 de marzo, pero en la localidad italiana de Pompeya, comenzará la iniciativa titulada: “Un buen día de parte de Dios”, a cargo del Servicio para la Pastoral Juvenil, con el objetivo de anunciar el Evangelio de Cuaresma en las redes sociales y cotidianamente a través de la aplicación Telegram. Inaugurará este evento el biblista Paolo Curtaz. Se ha establecido que todos los inscriptos, a través de la mencionada aplicación, recibirán en el propio smartphone un mensaje con el versículo del Evangelio del día, acompañado por una nota audio de comentario de la duración de un minuto y medio.

El jueves 2 de marzo, a las 10.00, el Santo Padre Francisco debería celebrar un encuentro con los párrocos de Roma.

Del 2 al 4 de marzo, en el Centro Augustinianum de Roma se llevará a cabo un Congreso titulado “Música e Iglesia: culto y cultura a 50 años de la Musicam Sacram” que se propone estimular una reflexión profunda – a nivel musical, litúrgico, teológico y fenomenológico – que, más allá de algunas polémicas estériles, pueda ser una propuesta positiva para un culto cristiano, expresión de alabanza a Dios, que sea agradable al oído en la diversidad de los modelos culturales. Asimismo se destaca que entre las finalidades de esta iniciativa se evaluará el peso del cambio paradigmático en la concepción de la música de Iglesia, a cincuenta años de la Instrucción Musicam Sacram, de 1967; además de conocer los lenguajes más idóneos para celebrar en traducción sonora la alabanza pública oficial y solemne de la Iglesia.

Además, en Roma el jueves 2 de marzo a las 17.00 en la “Sala de los Papas”, adyacente al Convento de los Padres Dominicanos en la basílica de Santa María sopra Minerva se celebrará el congreso titulado “Pío XII: la leyenda negra está a punto de terminar. Nuevos testimonios y profundizaciones”, organizado por el “Comité Papa Pacelli – Asociación Pío XII” para honrar la memoria de este Pontífice, en el día de su elección a la Cátedra de Pedro.

Con esta iniciativa también se desea ilustrar la multiforme y extraordinaria obra de bien de Pío XII en el trágico período bélico y en el sucesivo, que no estuvo exento de dificultades.

El 2 de marzo se inaugurará el año académico 2016-2017 de la Universidad Europea de Roma. La ceremonia tendrá lugar a las 11.00 y contará con la participación del Secretario General de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Nunzio Galantino y del Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción, Raffaele Cantone.

Ese día en Pakistán se recordará el VI aniversario de la muerte de Shahbaz Bhatti, Ministro para las Minorías de su país, que fue asesinado precisamente el 2 de marzo del año 2011.

Del 3 al 6 de marzo en Accra (Ghana), tendrán lugar las celebraciones con motivo del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y esta República, y por el 60° aniversario de la independencia de la nación, en las que participará el Cardenal Giuseppe Bertello, Presidente del “Gobernatorato” del Estado de la Ciudad del Vaticano, en su calidad de Enviado Especial del Papa Francisco.

Del 3 al 7 de marzo en Uagadugú, capital de Burkina Faso, se celebrará un Simposio Internacional sobre el diálogo de las religiones y de las culturas sobre el tema: “Diálogo interreligioso para una educación a la paz”.

El domingo 5 de marzo el Papa Francisco rezará a mediodía la oración mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro, deseosos de escuchar su comentario al Evangelio y de recibir su bendición apostólica.

Y a las 16.00, el Pontífice, junto a los demás miembros de la Curia Romana partirá en autobús, con destino a la localidad de Ariccia para realizar los Ejercicios espirituales en preparación a la Pascua, que este año llevan por tema: “Pasión, muerte y resurrección de Jesús según Mateo”.

Estos Ejercicios espirituales concluirán el 10 de marzo y se realizarán, como en los años anteriores, en la Casa del Divino Maestro de Ariccia. En esta ocasión el predicador será el Padre Giulio Michelini. Cada meditación se basará en la exégesis de un pasaje de los capítulos 26 al 28 del Evangelio de San Mateo, que será releído con la mirada puesta en Galilea, en lo que sucedió al inicio del ministerio de Jesús. De la interpretación del texto se pasará después a una lectura de tipo existencial y espiritual.

En el primer día se ofrecerá la introducción cuya reflexión – titulada “La confesión de Pedro y el camino de Jesús hacia Jerusalén” (Mt 16, 13-21) – dará inicio al entero ciclo de Ejercicios de las jornadas siguientes que contarán con una meditación matutina y otra vespertina, que concluirá cada día con las vísperas y la adoración eucarística. Mientras en la jornada conclusiva del viernes 10 de marzo se ha programado una única meditación.

El domingo 5 de marzo en España se celebrará la “Jornada Hispanoamericana”, que fue instituida en 1959 como una iniciativa que implica a todas las diócesis españolas, que de este modo recuerdan sus vínculos de solidaridad, comunión y colaboración evangelizadora entre la nación Ibérica y el continente latinoamericano. Para esta ocasión, la Pontificia Comisión para América Latina suele hacer público un Mensaje.

El lunes 6 de marzo, en el ámbito de los Ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana, la primera meditación será sobre el tema: “Las últimas palabras de Jesús y el inicio de la pasión” (Mt 26, 1-19), mientras la segunda abordará el tema: “El pan y el cuerpo, el vino y la sangre” (Mt 26, 36-46).

(María Fernanda Bernasconi – RV).

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...