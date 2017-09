Presidente del Tribunal del Estado del Vaticano, Giuseppe Dalla Torre en la Universidad de Navarra: “El magisterio del Papa en materia de derechos humanos marca una nueva forma de obrar de la Iglesia en el mundo”

El presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano participó en la Universidad de Navarra en el acto académico homenaje al profesor Joaquín Calvo “El magisterio del papa Francisco en materia de derechos humanos marca una nueva forma de obrar de la Iglesia en el mundo”, ha asegurado en la Universidad de Navarra Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano y catedrático de Derecho Canónico de la Libera Università Maria Santissima Assunta de Roma.

En concreto se ha referido a los nuevos derechos humanos, tan presentes en la predicación del actual Romano Pontífice, como “los del ambiente, la casa común y la fraternidad universal, del papel positivo de las religiones en la sociedad y de la igualdad solidaria entre los pueblos”. Su exposición se ha enmarcado en el acto académico homenaje del profesor Joaquín Calvo, organizado por la Facultad de Derecho Canónico con motivo de su jubilación.

Giuseppe Dalla Torre, reconocido por su trayectoria en materia de relaciones entre la Iglesia y la Comunidad política, ha disertado sobre ‘El declive del Estado moderno y la metamorfosis del Ius Publicum Ecclesiasticum’ y ha mostrado a través de hechos y causas históricas las transformaciones del Estado en su relación con el Derecho y el Derecho canónico.

En su mensaje, además, ha recordado que la Iglesia está en la sociedad y no en el Estado: “Las instituciones políticas son y deben ser laicas, pero la sociedad no lo es y no puede serlo”.

Un nuevo profesor emérito de la Facultad de Derecho Canónico

En el acto académico ha intervenido también el decano de la Facultad de Derecho Canónico, Antonio Viana, quien ha agradecido la labor del profesor durante los 35 años que ha ejercido en el centro y ha recordado algunas anécdotas de su trayectoria profesional.

Por su parte, el ahora profesor emérito Joaquín Calvo ha dedicado unas palabras al ponente, Giuseppe Dalla Torre, experto en la materia que él ha estudiado durante tantos años en la Facultad de Derecho Canónico; y a Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona, presente en el acto académico, por los años que ha trabajado con él, tanto en las parroquias navarras como en la vicaría.

Además, ha tenido la oportunidad de agradecer el apoyo incondicional de su familia; al decano y al claustro de profesores y empleados de la Facultad por “los ratos inmerecidos de estupenda convivencia”; al Gran Canciller y autoridades académicas; y a los alumnos, actuales y antiguos, de quienes ha dicho “son la alegría de esta casa”.

Pamplona, 22 de septiembre.

