Presentan en Roma a #StandTogether, para apoyar a los cristianos perseguidos

Entre los objetivos figura detener la hemorragia de cristianos que huyen de estos países

La iniciativa #StandTogether (Estemos juntos) para dar voz a todos los cristianos que sufren persecución o discriminación, en particular a quienes viven en Oriente Medio, ha sido presentada este jueves 23 de febrero de 2017 en la embajada de España ante la Santa Sede.

Intervinieron su beatitud Ignace Youssef III Younan, patriarca siro-católico de Antiochia; Roberto Fontolán, director del Centro internacional de Comunión y Liberación y Antonio Olivié, CEO de Rome Reports TV.

La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas instituciones y quiere reforzar una cultura del diálogo y de la paz a través de los testimonios que llegan desde los lugares en donde se viven situaciones dramáticas.

Ente los iniciadores del proyecto figuran el Centro internacional de Comunión y Liberación, que en la Feria de Rimini en agosto de 2016 había dedicado un espacio; la Asociación Amigos de Rome Reports; la Fundación Promoción Social de la Cultura y la Asociación Iscom. Se ha sumado además la Orden de Malta.

La filosofía del proyecto Stand Together es que conocer las historias de los cristianos o pueblos perseguidos y para ello apoyarse a través de las redes sociales es de gran importancia.

El gran hospitalario de la Orden de Malta, Dominique de la Roschefoucalud aseguró que en Oriente Medio la situación es tal que a pesar de la ayuda a los cristianos para que tengan trabajo y asegurarles la educación, muchos están abandonando sus países.

El Patriarca siro-católico de Antioquía, Ignace Youssef III Youan indicó que antes de la guerra de Irak de 2003 se calculaba que en su patriarcado vivían más de un millón de cristianos y ahora quedan menos de 300 mil. Y precisó que el patriarcado no es un territorio como el de una diócesis, sino extendido en varios países, de Siria al Libano e Irak.

Roberto Fontolán, por su parte indicó la importancia de dar a conocer el bien que supone la presencia de cristianos en estas regiones marcadas por la violencia y la tribulación. Y el CEO de Rome Reports añadió que es de gran importancia transmitir bien lo que está sucediendo en esta región del mundo para obtener resultados concretos y esto se hace en la web www.allstandtogether.com y en las redes sociales.

(ZENIT- Roma, 25-2-2017)

En Roma, en la embajada de España ante la Santa Sede presentan #StandTogether

