Presentados el cartel y el programa de la Semana Santa de la Laguna 2017

En este Miércoles de Ceniza, día en que se inicia la Cuaresma, como es tradición se ha presentado el cartel y el programa de actos religioso de la Semana Santa de La Laguna 2017. En el acto estuvieron presentes: el presidente de la JHC, Pedro Arturo López Cabrera; la concejal de Bienestar Social, Flora Marrero; el delegado episcopal, Jorge Fernández Castillo y el autor de la obra que conforma el cartel, Javier Eloy Campos Torres.

El cartel de este año está realizado tomando como base el cuadro del Santísimo Cristo Resucitado que se encuentra en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, y que sale procesionalmente en la mañana del Domingo de Resurrección con la venerable Hermandad del Rosario.

El autor del cartel, Javier Eloy Campos, es natural de Güímar y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. En la actualidad, trabaja en la Escuela de Arte y Diseño Fernando Estévez, de Santa Cruz de Tenerife. Campos se manifestó satisfecho por haber llevado a cabo este encargo que es de una gran responsabilidad, indicó, sabedor de que una de las señas de identidad de La Laguna es la Semana Santa. “Es un atrevimiento haber hecho un cartel para esta ciudad que con razón es exigente con estos temas tan íntimamente ligados a su historia”. En relación al Cristo Resucitado perteneciente a la Hermandad del Rosario que se encuentra en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, recordó que es una imagen creada en 2008 y que traslada la idea de la Semana Santa desde que empieza, hasta la Pascua. “Todos los pasos de la Semana Santa llevan a la resurrección del Señor. Pero visualmente, relacionamos la Semana Santa con el drama, con el dolor…Esta imagen es diferente. Representa la vida”.

Por su parte, Flora Marrero, concejal de Binestar Social, destacó que el cartel de este año tiene muchos mensajes relacionados con la fe, y que, por ello, merecía la pena mirarlo con detenimiento. Asimismo, valoró que el programa de actos busque acercar la Semana Santa a todos, tanto a grandes como a pequeños. Marrero quiso hacer hincapié en que esta presentación, que siempre se lleva a cabo el Miércoles de Ceniza, cobraba este año una particularidad especial. “A las personas que tenemos fe, nos gustan las procesiones y toda la Semana Santa. Pero, a veces, hay determinados actos, a los que saben que me refiero, que atacan, y lo digo a nivel particular, a los creyentes. Dentro de la cordialidad de las personas que nos consideramos católicas, creo que debemos exigir el respeto necesario para la Iglesia y para la religión. Es verdad que nos dicen que tenemos que poner la otra mejilla, pero eso no está en contradicción con pedir el respeto necesario, ni con la libertad de expresión. Creo que hay determinados actos a los que hay que decir no. Todo en el marco de la convivencia y del respeto a todas las religiones”.

Por último, el sacerdote Jorge Fernández del Castillo señaló que siempre le ha gustado decir que un cartel debe ser un grito en la pared, que no deje impávido a quien lo observa. “Mi deseo es que vivamos la Semana Santa intensamente, que seamos hombres y mujeres que nos gozamos con la Pasión y Resurrección de Cristo porque ahí está nuestro futuro”.

En cuanto a los actos religiosos, el programa incluye un extenso número de iniciativas. Un ciclo de cine, concursos de fotografía, talleres para niños y, como novedad este año, una actualización de la aplicación para móviles “Hermandades de La Laguna”. Pedro López, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, señaló que a través de esta app, quienes se acerquen a la ciudad de Aguere, podrán conocer la posición exacta de una procesión dentro de su recorrido.

Cabe recordar que el pregón de la Semana Santa de este año correrá a cargo del sacerdote Eduardo Rodríguez, delegado de Nueva Evangelización. Será el 30 de marzo a las 20:30 horas en la Santa Iglesia Catedral.

Tenerife, 3-3-2017

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...