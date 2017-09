Presentación en León del libro “Museos de la Catedral”

El libro “Museos de la Catedral” culmina el trabajo de tres décadas de puesta al día de los muesos catedralicio y diocesano de León

El volumen se presentó en la mañana del miércoles 13 de septiembre en un acto que presidió el obispo Julián López y supone el hito central del programa de actos con el que se está conmemorado el centenario de la fundación del Museo de la Catedral

El libro “Museos de la Catedral”, un cuidado volumen de 463 páginas que acoge el catálogo oficial de los Museos Catedralicio y Diocesano de León y que acaba de editar el Cabildo Catedral, se ha presentado esta mañana en el primer templo de la Diócesis en un acto que ha presidido el obispo D. Julián López, quien ha destacado “el detalle de que en este libro se habla de ‘museos’ en plural y en nombre de la Diócesis quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho en el Cabildo, y en especial por parte de Don Máximo Gómez Rascón, para ofrecer a todos los leoneses y a toda la sociedad en general esta obra que redundará en el conocimiento de nuestra hermosa Catedral y al mismo tiempo del patrimonio de la Diócesis”.

HITO PARA UN CENTENARIO

La publicación de este libro “Museos de la Catedral” coincide además con el programa de actos conmemorativo del centenario de la fundación del Museo Catedralicio que está llevando adelante el Cabildo a lo largo de este año 2017 y marca el hito central de una efeméride que sitúa a la Pulchra Leonina como una de las primeras catedral de España en contar con un museo propio. Un hecho que resaltó al autor del libro, el canónigo y director del Museo Catedralicio-Diocesano, Máximo Gómez Rascón quien señaló que “este trabajo, muy esperado y de gran utilidad para todos, especialmente para los historiadores del arte, supone dar por concluida la remodelación y puesta al día de estas instalaciones museísticas, que se han venido realizando durante las últimas décadas y que permiten pensar que garantizan ya tanto la estabilidad de los fondos expuestos como su montaje”.

Unos fondos integrados por un millar de piezas, cuya catalogación detallada e imagen en alta calidad se ofrece en esta obra, y que pertenecen a los dos museos de la Catedral, el Catedralicio, fundado en el año 1917, y el Diocesano, fundado en el año 1943 por el entonces obispo Luis Almarcha, y que desde el año 1982, por iniciativa del obispo Fernando Sebastián, funcionan de manera unificada, lo que “desde entonces supuso un salto, no solamente cuantitativo, sino también cualitativo, en la salvaguarda y dignificación del patrimonio de toda la Diócesis”, subrayó Gómez Rascón.

ESPEJO DE LOS MUSEOS

El autor de “Museos de la Catedral” precisó que el volumen se organiza en dos partes principales, la primera de carácter más doctrinal que “en varios capítulos, sencillos y breves, se recogen algunos de los puntos básicos que ayudan a comprender los mensajes de las obras del arte cristiano, tomando como puntos referentes solamente las expuestas en el museo”. Y una segunda parte que recoge de manera íntegra y detallada la catalogación completa del Museo y en la que, según precisó Gómez Rascón, “figuran todas las obras expuestas, de manera exhaustiva, salvo las integradas en colecciones como las arqueológicas, los fragmentos de tejidos, y otros objetos de carácter artesanal, utilizados para confeccionar ornamentos, la fabricación de los panes de la eucaristía, etc., que han sido tratados de manera globalizada”.

El extenso apoyo documental y técnico que completa las 468 páginas del volumen que se presentaba esta mañana en la Catedral convierte a este libro en la auténtica enciclopedia de los Museos de la Catedral y en la que hizo especial hincapié Máximo Gómez Rascón al señalar que “se ha pretendido que, en lo posible, sea como un espejo del Museo mismo, sin excluir ninguna de sus piezas, las de gran valor artístico y las que importan más por lo que significan que por lo que materialmente son. Y para ello hemos seguido un criterio acorde con las pautas que subyacen en la justificación del arte cristiano”.

El trabajo de catalogación que se ofrece en el libro desciende al máximo detalles y junto con la descripción técnica permite, según señaló Gómez Rascón, observar “todas y cada una de las piezas que, por humildes que sean, se exponen en las salas y se publican en este libro con la misma dignidad con que se hace con las de gran valor artístico por una razón muy sencilla: no estamos ante obras pertenecientes a una cultura muerta, desaparecida; no son restos simplemente arqueológicos. Han servido y siguen ostentando su protagonismo en una cultura viva, con capacidad transformadora, siempre actual, que es la Verdad revelada”.

RETO FOTOGRÁFICO Y DE DISEÑO

La complejidad técnica del trabajo que se puede ver en el libro “Museos de la Catedral” fue destacada por Graziela Fernández, del estudio de diseño Indi, quien explicó que “abordar un libro de arte como éste, que además cataloga un Museo con más de mil obras ha sido para todo el equipo un reto importante, diez meses de trabajo con Don Máximo, que llevaba ya años enhebrando este trabajo a en su cabeza, y a la complejidad del encargo se ha unido el hecho de que este estos son unos museos vivos, y eso no ha hecho ir desde las salas a los talleres de restauración, con piezas que cambiaban y que se recolocaban”.

El trabajo fotográfico, que ha corrido a cargo de la Agencia Imagen MAS, ha exigido el proceso y el tratamiento de 5.500 imágenes y el diseño, obra del Estudio Indi, propone un modelo de remisión entre imágenes y fichas técnicas que evita el sistema de “pie de foto”.

En el caso de la portada del libro Graziela Fernández indicó que “la dificultad fue elegir una pieza representativa los dos museos de entre las mil expuestas y finalmente se eligió ‘El juicio final’ de la Sala del Tesoro, porque consideramos que reúne de manera acertada todas las condiciones, tiene sentido religioso, representa a todas las piezas, tiene muchísimos detalles y es atemporal”.

Este libro “Museos de la Catedral”, con el que el Cabildo ha querido marcar una hito en el conmemoración de los cien años de los Museos Catedralicio y Diocesano de León, está ya disponible en la propia tienda del Museo, en la Librería Diocesana y en librerías al público general, con una edición inicial de mil ejemplares al precio de venta al público de 50 euros.

León, 13 de septiembre de 2017

