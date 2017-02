Presentación en diócesis de España del Informe Libertad Religiosa en el mundo 2016

Presentación del Informe Libertad Religiosa en el mundo 2016 en diócesis de España › Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Córdoba o Barcelona son las ciudades donde ya ha sido presentado el estudio que analiza la situación de este derecho en 196 países El Informe Libertad Religiosa en el mundo 2016, un estudio elaborado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha sido presentado recientemente en distintas ciudades y diócesis de España. Ya ha sido presentado en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Córoba o Barcelona y en las próximas semanas será presentado en Santander y Oviedo, entre otros lugares. El documento analiza la situación de la libertad religiosa en 196 países del mundo, sobre todos los credos. Concluye que este derecho está en grave retroceso y el 60% de la población mundial vive en países sin libertad religiosa. El pasado 8 de febrero, el informe fue presentado en Vitoria, de la mano de Mons. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, y con la participación de P. Luis Montes, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Irak que compartío su testimonio. Frente a la falta de libertad religiosa que viven los cristianos en Irak y su fidelidad a Jesús pese a la persecución de radicales como el Daesh, Mons. Elizalde destacó “El testimonio de los cristianos perseguidos me hace preguntarme cómo vivo yo mi fe y cómo soy yo como obispo” y alentó a eguir el ejemplo fde estos cristianos “En nuestras manos está vivir martirialmente las dificultades de la vida.” Un día después, el 9 de febrero, el Informe Libertad Religiosa en el mundo 2016 fue presentado en San Sebastián. Mons. José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis guipuzcoana, comentó durante el acto, tras el testimonio del P. Montes: “los perseguidos sacuden nuestra mediocridad porque quizá a nosotros nos cuesta entender que el mayor de los males, el cáncer de Occidente es la mediocridad o mundanidad como dice el Papa Francisco”. El documento también fue presentado en Bilbao, el 10 de febrero, en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen en Indautxu

En Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, agradeció la presentación del estudio el pasado 27 de enero y añadió: “En los veinte siglos de historia, la Iglesia no hay tenido ni un solo momento que no haya sido perseguida. La fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada se inserta en esta realidad”. El Informe Libertad Religiosa en el mundo 2016 fue presentado por primera vez el 15 de noviembre en un acto público en la Fundación Rafael del Pino, Madrid. Al día siguiente se presentó en Barcelona, con la participación de Mons. Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, que mostró su cercanía: “Agradezco a Ayuda a la Iglesia Necesitada por traernos esta realidad que nos ayuda a traer conciencia”. Y añadió: “Nos ayuda el testimonio de los cristianos perseguidos, su valentía”. Próximas presentaciones El Informe Libertad Religiosa en el mundo 2016 será presentado en las próximas semanas: Santander, 27 de febrero, 19:00h, con el testimonio del P. Soji Kanalil de India.

Salón de Actos de la Casa de la Iglesia (Florida 3, Santander). Con la presencia de D. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Oviedo, 28 de febrero, con el testimonio del P. Soji Kanalil de India.

Basílica de San Juan el Real (salones parroquiales) (Fray Ceferino 24, Oviedo).

Con la presencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, y D. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2016 se puede consultar en: www.libertadreligiosaenelmundo.com ACN, 16-2-2017.-

