Presentación del libro El prodigioso misterio de la alegría en la escuela de los niños de Manila

El prodigioso misterio de la alegría En la escuela de los niños de Manila «La alegría que muestran los niños de Manila, pobres entre los pobres, siendo prodigiosa, resulta ante todo desconcertante. Descabalga incluso a los espíritus más sutiles. ¿Cómo se puede explicar que un niño de la calle, que no ha conocido más que miseria, sea capaz de mostrar una alegría tan sincera y desbordante?»

Matthieu Dauchez, sacerdote en Manila

LA OBRA

El padre Matthieu Dauchez, sacerdote francés afin- cado en Filipinas, comparte desde hace 20 años su vida con los niños de la calle en Manila. En el segundo de sus libros dedicado a estos niños nos hace partícipes de un extraordinario descubrimiento: estos pequeños, a menudo privados de todo, viven la experiencia de la verdadera alegría. A Darwin, Ritchelle, John Paul, Genalyn y muchos otros la vida cotidiana les ha deparado todo tipo de adver- sidades y sinsabores, fruto de las más diversas miserias materiales y humanas. Y, sin embargo, página a página, podemos descubrir dónde está el secreto de sus sonrisas, qué poder invencible encierran estos pequeños, de tal modo que se convierten en una verdadera lección de vida para nosotros.

Título: EL PRODIGIOSO MISTERIO DE LA ALEGRÍA En la escuela de los niños de Manila Autor: Matthieu Dauchez PVP: 13,00 € No de pág.: 132 Fecha publicación: 1 de septiembre PRESENTACIÓN DEL LIBRO 29 de septiembre. 19:30h Parroquia de San Jorge C/Padre Damián, 22. Madrid

«Cuando se abre la puerta de uno de nuestros centros, el visitante es recibido con grandes sonrisas, una alegría desbordante y un entorno familiar que no deja medir, ni incluso imaginar, los escándalos con los cuales se ven impregnadas sus historias. Poniéndonos al servicio de los niños abandonados, maltratados, violados, esperaría- mos encontrarnos, sin duda, con niños cerrados en sí mismos o violentos y revoltosos. Sin embargo, constatamos exactamente lo contrario. Aunque la tristeza no ha desaparecido de sus corazones, vemos como la alegría predomina claramente».

EN LOS BASUREROS

«El equipo de periodistas permaneció apenas una semana sobre el terreno para entender la acción de la fundación y grabar la situación de las familias de chatarreros que sobre- viven en los basureros de Manila clasificando las toneladas de basura que allí se vierten todos los días con barcazas. Siguieron de forma especial a John- Paul, un niño chatarrero de doce años, y a sus dos tías. —¿Cómo es la vida aquí, John-Paul? —¿Aquí? Somos alegres. —¿Por qué? —Porque estamos juntos». (Pag. 27-28)

EN LOS NIÑOS PERDIDOS

«Jerriel es un niño que se perdió cuando apenas tenía cinco años. Las investigaciones para encontrar a sus padres habían permanecido hasta ahora infructuosas (…) —Tienes pinta de estar mejor… ¿tu amigo (del colegio) ya no se mete contigo? —Sí, sí… —me dijo él con una gran sonrisa—pero de repente le pregunté: «¿Cuántos hermanos y hermanas tienes tú?». —¿Y qué te respondió? —Me dijo que cuatro… a lo que yo le dije: «Pues yo tengo doscientos setenta y cinco». (Pag. 33-34)

FRENTE A LA PROSTITUCIÓN INFANTIL

«A principios del año 2012, defendimos a catorce víctimas contra un pedófilo. Fue arrestado en flagrante delito por prostitución de menores en un hotel del barrio tras una operación policial llevada a cabo gracias a la información proporcionada por los propios niños. Contra todo pronóstico, el fiscal– seguramente corrompido por la familia del acusado– pidió una investigación complementaria y ordenó, de esta forma, la liberación del pedófilo. Me quedé sin habla. [Los niños] uniéndose en lágrimas, se pusieron a mi lado para decirme con una sola voz que una batalla perdida no significa el final de la guerra». (Pag. 36-37)

EN EL ABANDONO

«Su propia madre, aquella que polarizaba todo el amor que vertía su joven corazón, no quería saber nada más de ellos. Se fue sin decir nada, arruinando para siempre la confianza de un niño. (…) Son increíbles los recursos que muestran en la adversidad. La alegría que manifiestan es auténtica, es una certeza; el sufrimiento vivido lo es igualmente. Pero este abrazo del uno con el otro —insoportable para nuestra moderna y sabia razón— es sin embargo el terreno de un corazón devuelto a la vida». (Pag. 51-52)

EN EL HAMBRE

«Una mañana, dirigiéndome al centro de acogida de la fundación, me encontré con Thalia que me dijo que quería volver a uno de nuestros hogares, dejar la calle y retomar sus estudios, después de haber sobrevivido durante varios meses fuera. Mientras caminábamos, me explicó que estaba físicamente al límite y que tenía mucha hambre. Busqué en uno de mis bolsillos y saqué un pequeño paquete de galletas que no había terminado aún. Unos metros más adelante, descubrí que ya no tenía las valiosas galletas que le había dado. —Thalia, ¿te las has comido ya? —No, se las he dado a la vieja mendiga de aquella esquina. Ella también tiene hambre». (Pag.57-58)

EL AUTOR

El padre Matthieu Dauchez es un sacerdote de naciona- lidad francesa, nacido el 28 de julio de 1975 en Versalles, perteneciente a la archidiócesis de Manila. Entró en el seminario de Ars-sur-Formans, el pueblo de San Juan Maria Vianney, en 1995. Entre sus estudios de filosofía y teología, fue enviado a Filipinas en 1998 para servir como seminarista a la fundación Tulay Ng Kabataan, entonces dirigida por el padre jesuita Jean-François Thomas. Después de dos años de ayuda en la fundación, responde al deseo del Cardenal Sin, entonces arzobispo de Manila, de poner sacerdotes diocesanos al servicio de los más pobres. Decide ordenarse sacerdote en la que es actualmente su parroquia, Edsa Shrine, en 2004. Desde el año 2011 es el Director Ejecutivo de la fundación Tulay Ng Kabataan, que actualmente cuenta con 24 centros, en los que son atendidos 1.300 niños, y lleva adelante cuatro grandes programas de atención a niños de la calle, niños con discapacidad mental, niños de los suburbios y niños de los basureros.

En el año 2015, Ediciones Encuentro publicó Mendigos de amor, el primero de sus libros que nos acerca a esta realidad de los niños de la calle.

SOBRE EDICIONES ENCUENTRO

Ediciones Encuentro es una editorial española independiente nacida en 1978 y con una larga trayectoria en el campo de la filosofía, la teología, el arte, la religión, la historia, la literatura y el ensayo de pensa- miento en general. Ha publicado obras de autores de toda época y procedencia, con el objeto de contri- buir al descubrimiento de las verdaderas dimensiones de lo humano y a la búsqueda del significado de la realidad, siempre en diálogo con todos. En 2016 la editorial renovó su imagen y lanzó nuevas colecciones. El presente libro se encuadra en la colección 100XUNO, que reúne aquellos títulos en los que se toma como punto de partida la propuesta cristiana como respuesta a la búsqueda de plenitud y significado de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

SOBRE ANAK-TNK La fundación «Tulay ng Kabataan» es una organización no gubernamental que ayuda a los niños más desfavorecidos de Manila, en Filipinas. Actúa en cuatro ámbitos distintos: niños de la calle, niños de calle que sufren alguna discapacidad, niños que viven en los suburbios y niños chatarreros de los vertederos de Manila. Distintas plataformas con el nombre «ANAK-Tnk» han sido creadas en todo el mundo para dar a conocer y apoyar el trabajo realizado en Manila.

