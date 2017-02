Presentación del acuerdo de colaboración entre el Obispado de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga sobre ArsMálaga

Este jueves, 16 de febrero, se ha presentado en rueda de prensa el acuerdo de colaboración entre el Obispado de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga por el que el primero cede temporalmente al Ayuntamiento las salas superiores del espacio de arte ArsMálaga Palacio Episcopal para acoger tres exposiciones. Gracias al acuerdo, ArsMálaga Palacio Episcopal da un paso más en su andadura al albergar en sus salas obras de algunos de los más prestigiosos artistas contemporáneos a nivel internacional, completando así su oferta expositiva, ya que en sus dependencias de la planta baja continúa la muestra de paleomonedas de la Colección Alonso-Arellano, que convive con Ars Sacra: una exposición religiosa con piezas que van desde el s. XIII al s. XVIII. El precio de la contratación asciende a 3.400 euros al mes.



Fruto de este acuerdo, ArsMálaga Palacio Episcopal albergará tres exposiciones durante este año. La primera de ellas, titulada “Anticipándonos al futuro”, viene de la mano de la Fundación Coca-Cola y se trata de una selección de artistas españoles y portugueses contemporáneos. La segunda, “Painting After Postmodernism” (Belgium-USA) llega de la mano del famoso coleccionista y filántropo Roberto Polo; y la última, “La esencia de la belleza”, llega al Palacio Episcopal gracias a la Fundación Francisco Godia, que traerá piezas de Berruguete, Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Rusiñol, Picasso, Sunyer, Barceló y Jaume Plensa entre otros.

En la presentación han estado presentes el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El obispo ha agradecido «al Ayuntamiento de Málaga, en la persona de su alcalde, D. Francisco de la Torre, la estrecha colaboración entre ambas instituciones, que unen sus esfuerzos mediante un convenio para ofrecer a nuestra ciudad un panorama museístico y expositivo de gran calidad artística».

Al acto de presentación ha seguido la inauguración de la exposición “Anticipándonos al futuro”, con fondos de la colección de arte contemporáneo de la Fundación Coca Cola, por primera vez en Málaga y que puede visitarse del 16 de febrero al 23 de abril. Al acto han acudido Juan José Litrán, director de la Fundación Coca-Cola y Lorena Martínez de Corral, comisaria de la exposición. El obispo de Málaga ha manifestado que se alegra de acoger en el espacio ArsMálaga esta muestra tan representativa y variada del arte contemporáneo de autores de la península ibérica, donde españoles y portugueses exponen hermanados lo mejor de su producción artística. «Pudimos ser una única nación, pero los avatares históricos nos han separado; por eso es de agradecer poder contemplar ahora esta expresión plástica conjunta. Agradecemos a la Fundación Coca-Cola que nos ofrezca esta exposición, titulada “Anticipándonos al futuro”, con la esperanza de ser un preludio para estrechar más los lazos de fraternidad».

PRÓXIMAS EXPOSICIONES

“Anticipándonos al futuro”: 16 de febrero-23 de abril

Esta muestra viene de la mano de la Fundación Coca-Cola. Se trata de una selección de artistas españoles y portugueses contemporáneos. Como explica su comisaria, Lorena Martínez de Corral «mi intención ha sido recoger la diversidad de disciplinas en las que trabajan los artistas de la Colección: pintura, vídeo, fotografía, escultura, dibujo e instalación. Una verdadera explosión de frescura y seguridad, propia de la Colección Fundación Coca-Cola, para ejemplificar que no vivimos todas estas expresiones con desconcierto y desazón, sino que, tratando de anticiparnos al futuro, más bien observamos el devenir de los tiempos desde un lugar privilegiado y con una sonrisa de complicidad». En la muestra destacan obras de artistas como Daniel Canogar, Dora García, Miki Leal, Juan Uslé, Pablo Genovés y Dionisio González, entre otros. Sus trayectorias y aportación al arte de nuestros días han sido de vital importancia para el desarrollo de nuevas tendencias y formas de expresión.

Martínez de Corral destaca que «no hay una historia de la primera década del siglo XXI, quizás porque la historia es una forma de estructurar el presente en función del pasado y de ese futuro del que somos partícipes, y por ello en esta muestra hemos hecho un recorrido desde los artistas más consolidados de España y Portugal, hasta los más jóvenes que conviven en nuestra institución»

“Painting After Postmodernism (Belgium-USA)”: mayo-junio 2017

Es una exposición-manifiesto concebida originalmente por Roberto Polo y comisariada por Barbara Rose. Roberto Polo es un conocido filántropo, historiador y propietario de una de las mejores colecciones privadas de toda Europa. Es patrono de The Metropolitan Museum of Art (Nueva York) y Gran Mecenas del Musée du Louvre (París). La comisaria de la exposición, Barbara Rose es una de las críticas e historiadoras del arte más reconocidas internacionalmente. A lo largo de su extensa trayectoria, ha sido comisaria de exposiciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza o The Museum of Modern Art of New York, por citar solo algunos ejemplos.

“La esencia de la belleza”: julio-agosto de 2017.

Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Santiago Rusiñol, Pablo Picasso, Joaquim Sunyer, Miquel Barceló y Jaume Plensa, son solo algunos de los artistas que podrán verse en el Palacio Episcopal gracias a la Fundación Francisco Godia. La exposición «reúne por primera vez la selección más completa de todas las áreas de la colección a partir de las obras maestras de los fondos medievales, del Renacimiento, del Barroco y del siglo XX que nunca antes habían viajado fuera de la sede de la Fundación. Son 50 obras fundamentales que, además de su especial interés individual, revelan el desarrollo del arte a lo largo de casi mil años: desde el siglo XII al siglo XXI. Las obras, dispuestas de manera cronológica, facilitan la interpretación de la evolución del arte desde el Románico hasta nuestros días.

El jueves 16 de febrero, de 18 a 20 horas, y el viernes 17 de febrero, la entrada al Palacio Episcopal es gratuita.

Horario de visitas: De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h.

Precio de la entrada: 4 € general. 2€ (malagueños y reducida)

