Presentación de los contenidos religiosos del Año Santo Lebaniego

EL OBISPO DE SANTANDER PRESENTA, HOY JUEVES 2, LOS CONTENIDOS RELIGIOSOS DEL AÑO SANTO LEBANIEGO DURANTE UN ACTO PÚBLICO

.- Desde la Diócesis se recuerda que el Año Jubilar Lebaniego es, sobre todo, un acontecimiento espiritual y religioso

.- La sala Casyc acogerá el acto, de entrada libre, a las 19,00 horas, en el que Mons. Sánchez Monge presentará una Carta Pastoral

El obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, presentará mañana jueves, 2 de marzo, los contenidos religiosos del Año Santo Lebaniego en el trascurso de un acto público que se celebrará en la Fundación Caja Cantabria (antiguo Casyc), a las 19,30 horas, en la calle Tantín 25 de Santander

La presentación, con entrada gratuita, se iniciará con la intervención de Vicario general de la Diócesis, Sergio Llata, que después dará paso al obispo, que presentará las líneas maestras de una Carta Pastoral escrita con motivo de este acontecimiento espiritual que se iniciará con la apertura de la Puerta del Perdón en la jornada del domingo 23 de abril, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria).

El acto incluirá la presentación de un vídeo del Año Santo que ha sido realizado por Popular Televisión Cantabria.

Con posterioridad, cantará el Coro Solvay Ensemble que ha grabado el cancionero “Nuestra gloria Señor, es tu Cruz” un Cantoral Litúrgico Lebaniego compuesto por el sacerdote diocesano Juan Jáuregui Castelo . Este compositor y organista tiene numerosos discos editados con temática religiosa de muy diversa naturaleza.

La agrupación interpretará algunas de las composiciones que se incluyen en este nuevo CD del citado autor y que también será presentado durante el acto.

Lema: “Nuestra Gloria, Señor, es Tu Cruz”

El lema del Año Santo Lebaniego que presidirá los actos religiosos y el cartel oficial, para esta ocasión lleva por lema, “Nuestra Gloria, Señor, es Tu Cruz”. Con este epígrafe se desea, sobre todo, incidir en el carácter espiritual “que debe de distinguir al Año Santo”, se destacó por la Comisión creada hace meses para la organización de este tiempo jubilar, que será clausurado el 22 de abril del próximo año 2018.

Aunque en principio estaba prevista la presencia en el acto del padre franciscano y Guardián del monasterio de Santo Toribio de Liébana, José Manuel Núñez, éste ha excusado su asistencia.

Orígenes Año santo Lebaniego

El Año Santo Lebaniego en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria), se celebra cada vez que la fiesta de Santo Toribio (16 de abril) coincide en domingo. En esta ocasión, el inicio se ha retrasado una semana (día 23) porque el 16 de abril de 2017 será el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.

En el año 1480, y teniendo en cuenta una tradición ya existente, los papas Julio II y León X concedieron definitivamente el jubileo en Santo Toribio de Liébana. Durante siglos, se prolongaba a tan sólo una semana de tiempo. Pero fue el Papa Pablo VI, quién ya, en 1967, concedió el privilegio de que el Año Santo se ampliara a un año entero, con el fin de que muchos más fieles pudieran lucrarse de la indulgencia plenaria y de sus frutos espirituales.

El Lignum Crucis

El fragmento más grande que se conserva de la Cruz de Cristo en el mundo, está en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, una reliquia conocida como el Lignum Crucis.

La madera pertenece al brazo izquierdo de la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, y en ella se observa incluso el agujero donde fue clavado Cristo.

