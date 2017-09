Presentación de la Campaña Cristianos en Nigeria: Libres ante el terror

El de Rebeca es uno de los impresionantes testimonios de fe irreductible y esperanza que hemos traído de nuestro reciente viaje a Nigeria. Ven a conocerlos de primera mano y vivirás una experiencia que será un regalo para tu vida de fe.

Conoce a Rebeca, católica nigeriana que ha sobrevivido a las torturas de Boko Haram. Ha visto cómo ahogaban a su hijo pero no pudieron separarla de su fe. Así viven miles de cristianos en Nigeria, pero su fe les da la libertad y la fuerza para soportar el terror. Conóceles, ellos te necesitan.

“Me llamo Rebeca. Soy católica. He sobrevivido a dos años de torturas en un campo de entrenamiento de terroristas de Boko Haram. He visto cómo ahogaban a mi hijo y he sido madre de otro, fruto de la violación de un terrorista. Ni un sólo día me he apartado del amor de Dios. Siempre ha estado conmigo.No pudieron separarme de mi fe, a pesar de la violencia ejercida contra mí por no convertirme al Islam”.

La fe de Rebeca es la fe irreductible de los cristianos en Nigeria.

Desde hace años Nigeria y, de forma más virulenta los cristianos, sufren el azote del grupo terrorista islámico “Boko Haram”, sucursal de Al-Qaeda y seguidor del Daesh. Esta nación se ha convertido, sin duda, en uno de los países más letales para al cristianismo en el mundo.

Lejos de responder con odio, rencor y venganza, los cristianos hacen suyos los sentimientos de Jesucristo y han entendido que el perdón, aun siendo una cruz mayor que la misma muerte, es un arma mucho más poderosa que ninguna bomba.

Los medios de comunicación apenas hablan hoy de este país que sufre lo indecible. Pero nosotros queremos estar muy cerca de ellos, a través de la oración y de la caridad.

Ayuda a los Cristianos en Nigeria

¡Gracias por no dejarles solos!

Donar