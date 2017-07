Premio Bartolomé de las Casas a la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) y a Ruth Buendí

Este martes 4 de julio a las 17:30 h. en el Palacio de la Zarzuela, S.M. el Rey entrega el Premio Bartolomé de las Casas a la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) y a Ruth Buendía, líder Asháninka, presidenta de la Central Asháninka del Río Ene

El premio Bartolomé de las Casas se convoca desde 1991 por la secretaría de estado de Cooperación y para Iberoamérica y la Casa de América. Tiene entre sus objetivos promover el conocimiento y el aprecio por las manifestaciones culturales, pasadas y presentes, de los pueblos indígenas de América

Manos Unidas fue quien propuso a Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), socia local de la ONGD española en Colombia.

Recogerá el galardón su subdirectora, Ruth Chaparro que estará acompañada por Clara Pardo, presidenta nacional de Manos Unidas y Natalia Fernández de Villavicencio, responsable de proyectos de Manos Unidas en América.

En septiembre de 2015, el vigésimo cuarto premio Bartolomé de las Casas fue concedido a la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) de Colombia por su constante trabajo de fortalecimiento de la identidad y la autonomía de los pueblos indígenas en diferentes áreas: educación, soberanía alimentaria, familia, niñez y juventud. El próximo martes 4 a las 17:30 h. S.M. el Rey les hara entrega del galardón, que estará representado por una efigie del fraile dominico que da nombre al premio.

Entre los años 70 y 80 FUCAI trabajó en la legalización de los territorios indígenas en Orinoquia y la Amazonía colombiana; y posteriormente en la consolidación de los territorios legalizados. Destaca su compromiso en la construcción de un trabajo en red con entidades públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, universidades y organizaciones étnico-territoriales que han servido de importante plataforma para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

En este mismo acto, se procederá también a la entrega del XXIII Premio Bartolomé de las Casas a Ruth Buendía, líder Asháninka, presidenta de la Central Asháninka del Río Ene, que fue fallado en 2014.

En el momento del fallo, el jurado destacó de Ruth Buendía su contribución al desarrollo humano y sostenible, ya que tiene una larga trayectoria de defensa del medio ambiente. Logró la paralización del Proyecto hidroeléctrico de Patizipatango, una presa que hubiera inundado las tierras en las que se asientan 10 comunidades. Además ha destacado especialmente su labor para conseguir el acceso a los servicios públicos, de sanidad y de educación para sus comunidades, en las mismas condiciones que el resto del país.

El propósito de este galardón es distinguir a aquellas personas, instituciones u organizaciones que hayan destacado a lo largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de América, en la protección de sus derechos y el respeto de sus valores. Lleva el nombre del fraile dominico y cronista Bartolomé de las Casas (1484-1566), símbolo de la defensa de los derechos indígenas, y tiene una dotación económica de cincuenta mil euros.

