Petición para iniciar el procedimiento para declarar mártir al paquiastaní Akash Bashir

Pakistán: Joven que se inmoló para evitar masacre en iglesia podría ser declarado mártir

Testimonio del padre de Akasha Bashir

El Vicario General de la Arquidiócesis de Youhanabad (Pakistán), P. Francis Gulzar, informó que se ha pedido a las autoridades eclesiales locales y a la Santa Sede que se permita iniciar el procedimiento para declarar mártir a Akash Bashir, el joven de 18 años que sacrificó su vida para evitar que dos terroristas musulmanes ocasionaran una masacre en su parroquia en marzo de 2015.

El 15 de marzo de 2015 la minoría cristiana de Lahore fue golpeada cuando dos suicidas musulmanes atacaron con explosivos un templo protestante y la iglesia católica de San Juan. En esta última causaron 20 muertos y 80 heridos; sin embargo, la tragedia no fue mayor porque Akash Bashir, un joven salesiano, puso su cuerpo para impedir que los terroristas ingresaran en plena Misa.

El P. Gulzar hizo el pedido el 6 de enero a través de una carta al Arzobispo, Mons. Francis Shaw, “solicitando oficialmente iniciar el procedimiento oficial para declarar al joven Akash Bashir mártir, para honrar el sacrificio realizado en su barrio de Youhanabad”, donde se encuentra la iglesia de San Juan.

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

En el texto, el sacerdote señaló que “yo he sido testigo del trágico ataque suicida en mi Parroquia, mientras celebraba la Santa Misa, con más de 2.500 fieles el 15 de Marzo de 2015”.

“Akash Bashir, un joven de 18 años, era una de las personas encargadas de la seguridad en la entrada de la iglesia; con gran valor detuvo a los kamikases, incluso cuando uno de los suicidas mostró su chaqueta llena de explosivos exigiendo a Akash dejarles pasar”, señaló.

“Pero Akash –destacó– tenía un amor grande por su Iglesia y con la fuerza del Espíritu Santo no pensó en salvar su propia vida. Inmediatamente comenzó a detener y no dejarlo pasar, hasta que el terrorista se inmoló. Akash murió en ese momento, pero salvó a muchos fieles con ese valiente acto de amor”.

En ese sentido, el sacerdote aseguró en la carta que “la comunidad cristiana en Youhanabad se enorgullece de su joven héroe y pide a Su Excelencia que transmita nuestra petición al Santo Padre y a la Congregación pertinente para iniciar la causa del martirio”.

“En nuestra comunidad, estamos orando por esta finalidad, estamos rezando por la Iglesia del Pakistán”, concluye el texto.

La comunidad cristiana en Lahore ha sido en varias ocasiones blanco de ataques de fundamentalistas musulmanes. La más trágica fue el atentado contra un parque donde los cristianos estaban celebrando el Domingo de Pascua marzo de 2016 y que dejó cerca de 80 muertos y 300 heridos.

Por su parte, en un video difundido por Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), los padres de Akash afirmaron que han perdonado a los asesinos de su hijo.

“Algunos me preguntaron: ¿has perdonado a los que mataron a tu hijo? Y les digo: nuestro Papa Francisco nos llamó a vivir un año de misericordia. Por esto y por amor a Jesús, hemos perdonado a todos los que nos persiguen y están en contra de nosotros. Para que ellos encuentren el camino recto de Dios”, expresó el padre.

Akas Bashir / Foto: Agenzia Info Salesiana

ROMA, 17 Ene. 17 / (ACI).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...